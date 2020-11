Poznaliśmy wszystkich uczestników Euro 2020! Powrót po 22 latach przerwy

Na mistrzostwa Europy pojadą Węgrzy, którzy wygrali 2:1 z Islandczykami. W Budapeszcie pierwszy gol padł już w jedenastej minucie. Gylfi Sigurdsson uderzył piłkę z rzutu wolnego, a fatalny błąd popełnił Peter Gulasci, który próbował złapać piłkę i ta przeleciała mu między dłońmi. Do końcówki spotkań utrzymywał się wynik 1:0, ale później gospodarze zdobyli dwa gole w cztery minuty! Najpierw w 88. minucie trafił Loic Nego, a w drugiej minucie doliczonego czasu gry zwycięstwo dał im zawodnik RB Salzburg, Dominik Szoboszlai. W przyszłym roku na Euro Węgrzy zagrają w bardzo silnej grupie F - z Niemcami, Francją i Portugalią.

REKLAMA

Niesamowity awans Węgrów na Euro! Przegrywali do 88. minuty. Kuriozalna bramka [WIDEO]

W Belgradzie decydowały rzuty karne! Szkoci wracają na wielką imprezę po 22 latach przerwy!

W dwóch pozostałych meczach, które rozpoczynały się o 20:45, do rozstrzygnięć potrzeba było dogrywek. W Belgradzie Szkoci prowadzili 1:0 z Serbami po golu pomocnika Celticu Glasgow, Ryana Christiego z 52. minuty spotkania. Uderzył po ziemi, a piłka odbiła się od prawego słupka i wpadła do bramki. W 90. minucie wyórwnanie Serbom dał jednak Luka Jović. Zawodnik, który do tej pory dość słabo radził sobie w Realu Madryt, przedłużył szanse swojej drużyny golem głową po rzucie rożnym.

Zobacz wideo Gikiewicz: Gumny dostaje powołanie, a nie gra. Dlaczego ja mam nie dostać?

O awansie decydowała nie dogrywka, a rzuty karne, bo wcześniej żaden z zespołów nie potrafił zdobyć gola w dodatkowych 30 minutach. Swojej jedenastki w piątej serii nie trafił Aleksandar Mitrović i to dzięki niemu awans na Euro wywalczyła Szkocja. Dla nich będzie to pierwsza wielka impreza od 22 lat, gdy awansowali do fazy grupowej mistrzostw świata we Francji. Podczas Euro w 2021 roku zagrają w grupie D z Czechami, Anglią i Chorwacją.

Słowacja rywalem Polaków! To z nimi zagramy na otwarcie Euro

W spotkaniu Irlandii Północnej ze Słowacją, które wyłoniło pierwszego rywala Polaków podczas przyszłorocznych mistrzostw Europy, lepsi byli Słowacy. W pierwszej połowie gola zdobyli goście - w 17. minucie trafił Juraj Kucka. W końcówce regulaminowego czasu gry w polu karnym Słowaków po fatalnej interwencji bramkę samobójczą strzelił Milan Skriniar.

Dał historyczny awans, choć już raz rzucił grę w kadrze. Chce kontynuować swoje dziedzictwo

W dogrywce trafienie, które przesądziło o losach meczu padło w 111. minucie, gdy gola zdobył Michal Duris. Słowacja na Euro zagra drugi raz z rzędu po osiągnięciu 1/8 finału w 2016 roku. Poza Polską w grupie E jej rywalami będą Szwecja oraz Hiszpania.

Absolutny debiutant awansował na mistrzostwa Europy! Gol legendy dał wielki sukces

We wcześniejszym meczu barażowym pierwszy awans w historii wywalczyła Macedonia Północna, która dzięki bramce Gorana Pandeva pokonała 1:0 Gruzję. Podczas turnieju w przyszłym roku zagra w grupie C z Holandią, Ukrainą i Austrią.