Absolutny debiutant awansował na mistrzostwa Europy! Gol legendy dał wielki sukces

W pierwszej połowie spotkania oba zespoły grały bardzo podobnie - starały się tworzyć sobie sytuacje, ale jednocześnie nie popełniać błędów blisko własnego pola karnego. Dlatego pierwszy gol padł dopiero po przerwie.

Macedonia Północna awansowała na mistrzostwa Europy po raz pierwszy w historii!

W 56. minucie Ilja Nestorowski zagrał prostopadłą piłkę w pole karne, którą wykorzystał legendarny zawodnik kadry Macedonii Północnej, Goran Pandew. Był to jego 35. gol w 109. meczu w narodowych barwach. Do końca spotkania przeważała Gruzja i to jej zawodnicy kilkukrotnie byli bliżej zdobycia gola, który dałby im remis. To się jednak nie wydarzyło i mecz zakończył się wynikiem 1:0.

Tym samym Macedonia Północna awansowała na swoje pierwszy wielki turniej w historii. Na mistrzostwa Europy wcześniej próbowali się dostać od 1996 roku, ale udało się to dopiero teraz. Wcześniej grali na Euro jeszcze jako Jugosławia - w 1960 (srebrny medal), 1968 (srebrny medal), 1976 i 1984 roku. Gdyby to Gruzji udało się wygrać baraż, także byłby to dla nich pierwszy awans na wielki turniej w historii.

Macedonia na mistrzostwach Europy trafi do grupy C, w której zagra z Holandią, Ukrainą i Austrią. Czekają ją dwa spotkania w Bukareszcie i jedno w Amsterdamie. Aktualnie kadra zajmuje 65. miejsce w rankingu FIFA. Podczas tej przerwy reprezentacyjnej przed Gruzją jeszcze dwa mecze - w dywizji C Ligi Narodów zmierzą się z Armenią (niedziela, 15 listopada, 18:00) oraz Estonią (środa, 18 listopada, 18:00). Macedonię Północną czekają spotkania z Estonią (niedziela, 15 listopada, 15:00) i Armenią (niedziela, 18 listopada, 18:00).

