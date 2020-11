Kolejny kuriozalny błąd Kamila Grabary! Chwilę potem został bohaterem rzutów karnych [WIDEO]

W trzeciej rundzie Pucharu Danii Aarhus rywalizowało w czwartek na wyjeździe z Kolding. Faworytem byli goście, to przedstawiciele duńskiej ekstraklasy. Gospodarze na co dzień występują w drugiej lidze. Mimo to postawili się Aarhus, a pomógł im w tym m.in. Kamil Grabara.

Zobacz wideo Zlatan Ibrahimović zmarnował karnego, a potem uratował Milan:

Polski bramkarz popełnił fatalny błąd w 7. minucie meczu. Łatwe dośrodkowanie z prawego skrzydła Simona Triera sprawiło mu nadzwyczaj dużo problemów. Grabara wypuścił piłkę z rąk, a ta wpadła do bramki Aarhus. Jeden z kibiców wrzucił na Twittera powtórkę z bramką, dodając do tego charakterystyczną muzykę z cyrku i napisał: Cyrk Aarhus i dyrektor cyrku Kamil Grabara.

Zobacz błąd Grabary:

To była bramka na 2:0 dla gospodarzy. Prowadzenie dał im Morten Hansen w 3. minucie. W 43. minucie Jesper Juelsgaard strzelił kontaktowego gola dla gości. Po zmianie stron w 46. minucie Nicklas Helenius wyrównał na 2:2, a 10 minut później Patrick Mortensen wyprowadził Aarhus na prowadzenie. W 61. minucie Adam Jakobsen strzelił na 3:3. Do końca regulaminowego czasu gry wynik nie uległ zmianie. Sędzia zarządził dogrywkę. W niej nie padły gole. W rzutach karnych lepsi byli zawodnicy Aarhus, którzy wygrali 4:3. Grabara obronił strzał Rune Nautrupa, który rozpoczynał serię rzutów karnych. Rywale nie trafili także piątego strzału w serii w wykonaniu Sommera.

Grabara jest zawodnikiem Liverpoolu. Pod koniec września został wypożyczony do Aarhus. W tym sezonie zagrał w 5 meczach duńskiej ekstraklasy. Puścił cztery gole. W 2019 roku występował już przez pół roku w Aarhus. Grał także na wypożyczeniu w Huddersfield, gdzie wystąpił w 28 spotkaniach, wpuścił łącznie 45 goli i zachował pięć czystych kont. Do Liverpoolu trafił w styczniu 2016 roku, ale wciąż nie zadebiutował w oficjalnym meczu z barwach The Reds, grał jedynie w młodzieżowych drużynach. Ma za sobą występy w reprezentacji Polski do lat 21 i niższych rocznikach.