Protesty w Rosji po wyrzuceniu gwiazdy z reprezentacji. Skandaliczny film. "Wszyscy to robią"

Napastnik Zenita Sankt Petersburg, Artiom Dziuba został wyrzucony z reprezentacji Rosji po tym, jak do sieci trafił film, na którym wygląda na to, że piłkarz się masturbuje. Nagranie wideo przedstawiające Artioma Dziubę szybko obiegło w sobotę popularne media społecznościowe. Widać na nim Rosjanina leżącego w łóżku i pokazującego język do kamery aparatu.

Protesty po wyrzuceniu Dzieuby z reprezentacji. "Wszyscy to robią"

W Rosji w czwartek odbył się protest przeciwko karaniu Dziuby. - Były transparenty m.in. "To nie wstyd"; "Wszyscy to robią" i tak dalej. Ale żeby nie było tak fajnie to podobno płacili za udział 1000 rubli - napisała na świetnie znająca rosyjską piłkę, Katarzyna Lewandowska.

Po decyzji selekcjonera reprezentacji, Stanisława Czerczesowa, Dziuba nie zagra w zbliżających się spotkaniach, kolejno z Mołdawią, Turcją i Serbią. - Sytuacja z Artiomem Dziubą ze sportowego punktu widzenia nie ma nic wspólnego z reprezentacją Rosji. Dlatego nie widzimy potrzeby przedstawiania szczegółowych komentarzy oceniających tę sprawę. Zawsze podkreślaliśmy, że każdy, zarówno na boisku, jak i poza nim, musi odpowiadać poziomowi i statusowi zawodnika w reprezentacji. W związku z tym postanowiono dzisiaj nie powoływać Artioma Dziubę na zgrupowanie, aby chronić zarówno drużynę, jak i piłkarza przed nadmiernym stresem. Zawodnik będzie miał czas na unormowanie swojej sytuacji - mówił szkoleniowiec, cytowany przez rosyjską federację piłki nożnej.

To nie pierwszy raz, kiedy Dziuba trafił na pierwsze strony gazet z powodu wybryku. Wcześniej został sfilmowany, gdy symulował seks z kolegą z drużyny, Sardarem Azmounem po jednym z meczów.

Dziuba wystąpił w barwach reprezentacji Rosji 47 razy, zdobywając 26 goli. W tym sezonie Preimier Liga zagrał w 12 meczach, zdobył siedem goli i zaliczył cztery asysty dla Zenita Sankt Petersburg, w którym gra od końca czerwca 2018 roku. Wcześniej był także zawodnikiem Arsenalu Tuła, Spartaka Moskwa, czy FK Rostów.

