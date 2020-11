Alarm! Wyniki badań dotarły w przerwie meczu. Natychmiastowa zmiana

Do kontrowersyjnej i niebezpiecznej sytuacji doszło podzczas środowego meczu reprezentacji Chorwacji z Turcją (3:3). Chorwaci dopuścili do gry Domagoja Vidę, który przed meczem przechodził testy na obecność koronawirusa. Ich wynik, który do lekarza chorwackiej kadry dotarł dopiero w trakcie spotkania był pozytywny.

