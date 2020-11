Gwiazdor Realu wściekły na FIFA i UEFA. "Jesteśmy marionetkami w ich rękach"

Coraz częściej słyszymy o możliwości powstania europejskiej superligi, w której grałyby najsilniejsze zespoły z najlepszych lig. Rozgrywki takie miałyby generować ogromne zyski, które z jednej strony pomogłyby największym klubom w radzeniu sobie ze skutkami pandemii, a z drugiej powiększyłyby przepaść między nimi a mniejszymi klubami w Europie.

REKLAMA

Zobacz wideo W Bundeslidze zaraz po Lewandowskim mówi się o Gikiewiczu. Jego się chwali

O możliwości rychłego powstania takiej ligi poinformował były prezydent FC Barcelony Josep Maria Bartomeu, który przekazał szokujące informacje podczas ostatniej konferencji prasowej w roli szefa katalońskiego klubu.

Do pomysłu powstania superligi w podcaście "Einfach mal Luppen" odniósł się piłkarz Realu Madryt i reprezentacji Niemiec, Toni Kroos. - Ze sportowego punktu widzenia byłaby to bardzo ciekawa rzecz. Najlepsi graliby ze sobą, co sprawiłoby, że każdy mecz byłby jak półfinał Ligi Mistrzów. Oznaczałoby to też znacznie więcej pieniędzy dla UEFA i klubów uczestniczących w takich rozgrywkach - powiedział Niemiec.

Niezrozumiałe decyzje Jerzego Brzęczka. Kadra osłabiona na własne życzenie

Kroos przeciwny superlidze

I dodał: Trzeba też jednak zauważyć, że przepaść między największymi a średnimi klubami, powiększyłaby się. Dla mniejszych klubów mecze z Realem, Barceloną, Bayernem czy Juventusem są największą atrakcją. Wystarczy pomyśleć o takich klubach, by móc powiedzieć, że może warto zostawić rzeczy takimi, jakie są dzisiaj.

- Najlepsze ligi na świecie, Liga Mistrzów raz mistrzostwa świata i Europy są odpowiednimi atrakcjami dla wszystkich. Największe turnieje odbywają się w regularnym odstępie i uważam, że jeśli w jednym roku nie masz takich rozgrywek, to nie musisz na siłę wymyślać kolejnych.

Wielki powrót do Ekstraklasy! Trener przyleciał do Polski na rozmowy

I zakończył: My o niczym nie decydujemy, jesteśmy tylko marionetkami w rękach FIFA i UEFA. Gdyby istniał związek zawodowy piłkarzy, to nie sądzę, by istniała Liga Narodów, Superpuchar Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej czy Klubowe Mistrzostwa Świata z udziałem 20 zespołów w dowolnym miejscu na świecie.