Upadek czołowego trenera świata. Fatalne wyniki zdobywcy Ligi Mistrzów

W 2004 i 2005 roku został wybrany trenerem roku przez UEFA. Na swoim koncie ma też wygranie Pucharu UEFA z Valencią (2004), Ligi Mistrzów z Liverpoolem (w 2005 po niesamowitym finale z Milanem), Klubowe Mistrzostwo Świata z Interem (2010) czy złoty medal Ligi Europy z Chelsea (2012/13) - to tylko część sukcesów Rafy Beniteza, który przez lata był uznawany za jednego z najlepszych szkoleniowców świata. No właśnie "był uznawany", bo w ostatnim okresie były trener Napoli czy Realu Madryt już nie może zaliczyć do udanych.

Benitez ma fatalne wyniki w Chinach

Nie tęsknią za nim ani kibice Realu, bo zastąpił go Zinedine Zidane, który trzykrotnie wygrał Ligę Mistrzów, ani sympatycy Napoli, bo lepsze wrażenie zrobił na nich Maurizio Sarri. Od marca 2016 do czerwca 2019 Benitez trenował Newcastle. Ze "Srokami" awansował do Premier League, a następnie zajmował z nimi kolejno: 10. miejsce i 13. Na początku listopada 2019 roku związał się z chińskim klubem Dalian Professional, ale jego dotychczasowy bilans prezentuje się fatalnie.

Poprowadził zespół w 36 spotkaniach, ale jego klub średnio zdobywa 1,14 punktu na mecz! Dalian Pro wygrało zaledwie 12 z 38 meczów. Klub prowadzony przez Hiszpana właśnie rozegrał dwumecz o 11. miejsce w lidze chińskiej. I choć zwyciężył 3:0 z Guangzhou RF w pierwszym spotkaniu, to we wtorek uległ 0:4.

