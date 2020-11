Lewandowski najlepszym piłkarzem 2020 roku! "Nikt inny nawet się nie zbliżył"

Robert Lewandowski zbiera kolejne laury. Po wygraniu plebiscytu dziennika "AS" i Stowarzyszenia Europejskich Mediów Sportowych został również doceniony przez goal.com. Angielski portal przyznał Polakowi miano najlepszego zawodnika na świecie w 2020 roku!

REKLAMA

Zobacz wideo

Adwokat Lewandowskiego: Jesteśmy w stanie szczerze przeprosić pana Kucharskiego, bo to bardzo trudna dla niego sytuacja

Lewandowski wygrał plebiscyt portalu goal.com. "Najlepszy piłkarz na świecie!"

- Robert Lewandowski mówi, że może grać do 40. roku życia - i kto by się z tym kłócił? W wieku 32 lat Polak osiągnął optymalny poziom. Napastnik strzelił oszałamiającą liczbę 55 bramek w 47 meczach i razem z Bayernem Monachium zdobył potrójną koronę, kończąc jako najlepszy strzelec w Bundeslidze, Pucharze Niemiec i Lidze Mistrzów - napisano w uzasadnieniu na portalu goal.com.

"Nikt inny nawet nie zbliżył się do tych liczb w 2020 roku - nawet Cristiano Ronaldo czy Lionel Messi - co czyni Lewandowskiego najbardziej godnym kandydatem do otrzymania tej nagrody. Biorąc pod uwagę, że był to tak trudny rok dla wszystkich na całym świecie, późne i zaskakujące wejście Lewandowskiego na szczyt światowego futbolu wydaje się bardzo na czasie. 'Nigdy nie przestawaj marzyć' - powiedział sam Lewandowski po tym, jak po raz pierwszy został zdobywcą pucharu Ligi Mistrzów. 'I nigdy się nie poddawaj'" - napisano w uzasadnieniu na portalu goal.com.

Na koncie goal.com na Twitterze napisano: "Gratulacje dla Roberta Lewandowskiego. Najlepszy piłkarz na świecie! Komentarz opatrzono grafiką z polskim piłkarzem".

Lewandowski w plebiscycie "Goal 50" wyprzedził drugiego Kevina de Bruyne z Manchesteru City i trzeciego Lionela Messiego z Barcelony.

Tak wygląda Top 10 najlepszych piłkarzy świata wg goal.com:

Robert Lewandowski (Bayern Monachium) Kevin De Bruyne (Manchester City) Lionel Messi (FC Barcelona) Neymar (Paris Saint-Germain) Cristiano Ronaldo (Juventus Turyn) Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) Virgil van Dijk (Liverpool FC) Karim Benzema (Real Madryt) Thomas Mueller (Bayern Monachium) Sadio Mane (Liverpool FC)

Wśród kobiet plebiscyt wygrała Pernille Harder z Chelsea, która w poprzednim sezonie grała w Wolfsburgu. Drugie miejsce zajęła Vivianne Miedema z Arsnealu, a trzecie Lucy Bronze (zamieniła Lyon na Manchester City). Pełne wyniki plebiscytu - po 25 najlepszych piłkarzy i piłkarek - można znaleźć pod tym linkiem.

Anna Lewandowska zdradziła sekrety sukcesu Roberta. Ważna jest nawet kolejność jedzenia

Robert Lewandowski wygrywa niemal wszystko w 2020 roku

Robert Lewandowski zdobył w sezonie 2019/2020 tytuł króla strzelców w Bundeslidze, krajowym pucharze oraz Lidze Mistrzów. Z Bayernem Monachium natomiast wywalczył wszystkie możliwe trofea w tym Ligę Mistrzów oraz Superpuchar UEFA. Właściwie jedynym celem, którego nie udało mu się osiągnąć to Złota Piłka, której gazeta "France Football" postanowiła nie przyznawać ze względu na pandemię koronawirusa.

Polak znakomicie rozpoczął również nowy sezon w barwach Bayernu. W 6 meczach Bundesligi ma na koncie rekordowe 11 bramek (najlepszy wynik na tym etapie sezonu), a w rozgrywkach Ligi Mistrzów w trzech meczach dwa razy trafił do siatki.