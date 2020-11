Ryan Reynolds kupuje 3. najstarszy klub piłkarski. "Chcemy uczynić z niego światową potęgę"

Ryan Reynolds już od ośmiu lat jest łączony z walijskim klubem Wrexham FC, który występuje w 5. lidze angielskiej. - Tak, nigdy nie wiadomo - napisał w odpowiedzi do wpisu jednego z użytkowników Twittera, który w 2012 roku napisał, że "nigdy nie wiadomo, czy Ryan Reynolds nie przejmie Wrhexham". - Czekałem 8 lat, żeby odpowiedzieć na tego tweeta - dodał aktor.

W ostatnich tygodniach brytyjskie media informowały, że agenci Ryana Reynoldsa i Roba McElenney'ego (inny aktor z Hollywood, który ma przejąć angielski klub razem z Reynoldsem) kilkukrotnie kontaktowali się z władzami klubu. Dyrektor Wrexham FC, Spencer Harris w rozmowie z "BBC Radio Wales Breakfast" zdradził, że obecnie znajdują się z aktorami na etapie szczegółowych warunków przejęcia klubu.

Wiele wskazuje na to, że przejęcie Wrexham przez dwóch wspomnianych aktorów jest już na ostatniej prostej. Świadczyć mogą o tym wypowiedzi Reynoldsa, który w rozmowie z brytyjskimi mediami zdradził, jakie ma plany na Wrexham. - To trzeci najstarszy klub na świecie i nie widzimy powodu, dla którego nie może mieć globalnej marki. Chcemy, aby Wrehxam był światową potęgą - przyznał 44-latek.

Aktor przyznał także, że zamierza często bywać na meczach. - Chcemy pojawiać się a Racecourse Ground tak często, jak to możliwe. Chcemy wypić piwo z kibicami. Jeszcze będziecie mieli nas dość - przyznał z uśmiechem. - Chcemy być wielkimi ambasadorami klubu, przedstawiać go światu, stworzyć z niego globalną siłę - dodał.

- Mam wizję, która pozwoli zapełnić stadion. Widziałem, jak był wypełniony w 1977 roku - oglądałem wiele filmów na ten temat. Chcę, by znowu tak było. - Ryan jest znacznie bardziej odpowiedzialny w swoim życiu biznesowym, ale mnie ekscytują możliwości i to, co możemy zrobić. Chcę, żeby ludzie byli tak podekscytowani widząc rozwój klubu i stadionu - dodał McElenny.

Wrexham FC to najstarszy klub w Walii oraz trzeci najstarszy profesjonalny klub na świecie - został założony w 1864 roku, czyli po Sheffield (1857) oraz Notts County (1862). Wrexham z profesjonalnej piłki wypadł w 2008 roku. Obecnie występuje w Conference National (piątym poziom rozgrywkowy w Anglii) oraz nie posiada właściciela. Dyrektor Spencer Harris we wrześniu tłumaczył, na jakich zasadach funkcjonuje walijski klub. - Jak wszyscy wiedzą, jesteśmy własnością społeczności i ta informacja stała się publicznie dostępna trochę wcześniej, niż w normalnych okolicznościach. Tak to teraz wygląda, więc ludzie wiedzą o wszystkim - powiedział Spencer Harris, przyznając jednocześnie, że to kibice zdecydują, jak potoczą się dalsze losy walijskiego klubu.

Inwestycja w walijski klub nie byłaby pierwszym spotkaniem Ryana Reynoldsa z piłką nożną. W 2016 roku okazało się, że aktor jest jednym z udziałowców Swansea City. Jak podaje brytyjskie "BBC", Kanadyjczyk od 2018 roku posiada też część udziałów w Aviation American Gin, które w sierpniu 2020 roku zostało wykupione w ramach transakcji wartej 610 mln euro.

