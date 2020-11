Adwokat Lewandowskiego: Kucharski szantażował dwukrotnie. W ten sposób obalamy mit

Dwa tygodnie temu Cezary Kucharski, były menedżer Roberta Lewandowskiego, usłyszał w Prokuratorze Regionalnej w Warszawie zarzuty. Zdaniem śledczych działania Kucharskiego noszą znamiona szantażu, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Prokurator zdecydował także o zastosowaniu środków zapobiegawczych - poręczenia majątkowego w kwocie 4,6 miliona złotych, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego i jego żony oraz kontaktowania się z nimi. Kucharski ma zakaz opuszczania kraju, a także dozór policji.

Kucharski: Nie szantażowałem Lewandowskiego

Jednym z głównych dowodów w śledztwie jest rozmowa Lewandowskiego z Kucharskim, którą w ukryciu nagrał reprezentant Polski. Niedawni partnerzy spotkali się w styczniu 2020 r. w restauracji Baczewski przy al. Szucha w Warszawie, by negocjować sposób rozstania.

Z nagrania, które opublikował Business Insider, wynika, że agent rzeczywiście żąda od Lewandowskiego 20 mln euro. "O jakiej my emocjonalnie mówimy kwocie?" - pyta Lewandowski. "To jest 20 milionów euro" - odpowiada mu były menedżer, który zarzucał Lewandowskiemu i jego żonie, że są "oszustami podatkowymi" i upewnia się: "Tyle jest jakby warty, myślę, twój spokój, nie?".

Kucharski przerywa milczenie. "Lewandowski prowokował mnie. Zawsze go to bolało"

Kucharski długo nie odpowiadał na zarzuty dotyczące rzekomego szantażu. - Nigdy nie szantażowałem Roberta Lewandowskiego, nigdy nie domagałem się takiej kwoty. Zarzuty i to, co się dzieje wokół mnie, to piramidalna bzdura. Jestem niewinny i wkrótce to udowodnię - przyznał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

I dodał: Od trzech lat negocjuję zakończenie wspólnego biznesu z Robertem Lewandowskim. Nad bardzo skomplikowanym porozumieniem zamykającym współpracę na różnych płaszczyznach pracowało wielu specjalistów: kilka kancelarii prawnych, które wspierały się analizami międzynarodowego audytora EY.

"Kucharski dwukrotnie szantażował Lewandowskiego"

Do słów Kucharskiego w programie "Sportowy Wieczór" na antenie TVP Sport odniósł się adwokat Tomasz Siemiątkowski, który reprezentuje Lewandowskiego. - Pan Kucharski stosuje taktykę obronną, że pan Lewandowski wymyślił sobie szantaż, nagrywając i "podprowadzając" go pod takie, a nie inne oświadczenie - powiedział Siemiątkowski.

- Pan Kucharski zarzuca panu Lewandowskiemu, że zawiadomienie do prokuratury złożył relatywnie późno. To, że złożył je po wytoczeniu powództwa, jest jednym z zarzutów pana Kucharskiego wobec pana Lewandowskiego. Muszę to sprostować: pan Lewandowski nie złożył zawiadomienia do prokuratury po wytoczeniu powództwa przez pana Kucharskiego, a po realizacji groźby, która została złożona dwukrotnie.

Cezary Kucharski przerwał milczenie! "Absurd! Nigdy nie szantażowałem Lewandowskiego"

- Pan Kucharski stosował szantaż we wrześniu 2019 i w styczniu 2020 roku. Sformułowanie tego szantażu jest identyczne i ponoszę odpowiedzialność za te słowa. Są w nich minimalnie inne słowa, ale pada ta sama kwota, identyczny przekaz i powołanie się na Rafaela Bushmana, redaktora "Der Spiegel", jako osobę, która miała tę kwotę wymyślić. W ten sposób obalamy mit, że pan Lewandowski w taki sposób rozmawiał z nieprzytomnym czy nieświadomym panem Kucharskim, że ten użył słów, których użył.

Kucharski został zatrzymany przed dwoma tygodniami o 6 rano we własnym domu. - Jesteśmy w stanie szczerze, po ludzku przeprosić pana Kucharskiego. Mówię to bez nuty cynizmu. Na pewno nie była to sytuacja, której pan Lewandowski chciał. Odpowiedź, dlaczego tak się stało, leży jednak w "Der Spiegel" i realizacji gróźb. Żądanie 20 milionów euro miało na celu poinformowanie opinii publicznej o podatkowych nadużyciach państwa Lewandowskich. To naruszyło ich reputację, co jest jednym z najważniejszych elementów - powiedział Siemiątkowski.

- Pan Lewandowski nie wierzył, że pan Kucharski może zrealizować te groźby. One bardzo dotykały nie tylko pana Lewandowskiego, ale także jego małżonkę i miały wpływ na funkcjonowanie jego rodziny. Pan Lewandowski nie zakładał, że te groźby kiedykolwiek zostaną zrealizowane. Kiedy jednak stało się inaczej, musiał iść do prokuratury, by chronić swoją rodzinę - zakończył.