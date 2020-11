Były piłkarz Barcelony Alex Song podpisał kontrakt z nowym klubem. Przedziwny kierunek

Alex Song ma 33 lata, ale w poważnej piłce nie ma go już od dawna. Najlepszy okres jego kariery to lata 2007-12, gdy w barwach Arsenalu rozegrał ponad 200 spotkań. Jego następnym klubem była Barcelona, która kupiła go za 19 milionów euro. W katalońskim klubie zaliczył 65 meczów, ale był uznany za transferowy niewypał.

- Barcelona była zainteresowana podpisaniem ze mną kontraktu, a ich dyrektor sportowy odezwał się do mnie bezpośrednio. Powiedział mi, że nie będę tam dużo grał, muszę liczyć się z rolą rezerwowego. Powiedziałem mu, że mnie to nie obchodzi. Wiedziałem, że zostanę milionerem. Nie miałem żadnych wątpliwości przed transferem, bo chciałem żonie i dzieciom zapewnić lepszym komfort życia - powiedział Kameruńczyk cytowany przez dziennik "Marca".

Następnie Song grał też w West Hamie, Rubinie Kazań i FC Sion. W poniedziałek jako wolny gracz związał się z AS Arta/Solar7, zespołem z Dżibuti (państwem ze wschodniej Afryki). Środkowy pomocnik podpisał dwuletnią umowę.