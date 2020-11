Absurdalna decyzja po zderzeniu kolegów z klubu. "Panie sędzio, za co?" [WIDEO]

W wyrównanym meczu Kabla Kraków ze Strzelcami Kraków losy zwycięstwa ważyły się do ostatnich sekund. Ostatnie sekundy meczu normalne jednak nie były. W ich czasie sędzia podyktował bowiem rzut karny za... zderzenie dwóch zawodników z tej samej drużyny.

Kuriozalna sytuacja w krakowskiej A-klasie. "Piłkarskie jaja"

Do zdarzenia doszło w doliczonym czasie gry. Piłkarze Kabla Kraków bronili się przed atakiem gości. W pewnym momencie dwóch piłkarzy Strzelców zderzyło się ze sobą w polu karnym, a sędzia... podyktował za to rzut karny. "Panie Sędzio, ale że jak? Za co? Bo przecież na pewno nie może chodzić o zderzenie zawodników tej samej drużyny..." - napisał profil Kabla na Twitterze.

Spotkanie ostatecznie zakończyło się remisem 4:4. Po 13 kolejkach Kabel zajmuje 7. miejsce w tabeli. Strzelcy znajdują się natomiast na 13. pozycji mając cztery punkty przewagi nad przedostatnim Fairantem Kraków i ostatnim Płomieniem Kostrze.

