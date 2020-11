Najlepszy piłkarz wyrzucony z reprezentacji Rosji! Wyciekł skandaliczny film [WIDEO]

Nagranie wideo przedstawiające Artioma Dziubę szybko obiegło w sobotę popularne media społecznościowe. Widać na nim Rosjanina leżącego w łóżku i pokazującego język do kamery aparatu.

REKLAMA

Zobacz wideo Przygody Grosickiego to materiał na film sensacyjny. "Dostałby ogromne pieniądze. Całe szczęście się to nie stało" [SEKCJA PIŁKARSKA #70]

Piłkarz Legii zakażony koronawirusem. Jeszcze jeden komunikat tuż przed meczem

Skandal w reprezentacji Czerczesowa. Artiom Dziuba wyrzucony z rosyjskiej kadry

Dziuba był bohaterem narodowym podczas MŚ 2018 w Rosji, kiedy zdobył trzy bramki i pomógł zespołowi prowadzonemu przez Stanisława Czerczesowa awansować do ćwierćfinału. Napastnik był wówczas kapitanem kadry. Po zakończeniu turnieju stracił opaskę kapitana.

Skandaliczne wideo z Dziubą:

Czerczesow wyrzucił Dziubę po skandalicznym filmie. "Będzie miał czas na unormowanie swojej sytuacji"

Czerczesow potwierdził, że 32-letni zawodnik został wykluczony z kadry z powodu skandalicznego filmu, który wyciekł do sieci. Oznacza to, że Dziuba nie zagra w zbliżających się spotkaniach, kolejno z Mołdawią, Turcją i Serbią. - Sytuacja z Artiomem Dziubą ze sportowego punktu widzenia nie ma nic wspólnego z reprezentacją Rosji. Dlatego nie widzimy potrzeby przedstawiania szczegółowych komentarzy oceniających tę sprawę. Jednak sztab trenerski reprezentacji doskonale rozumie, że reprezentacja powinna przygotowywać się do listopadowych meczów z Mołdawią, Turcją i Serbią w warunkach maksymalnej koncentracji i nie rozpraszać się poprzez inne rzeczy. Zawsze podkreślaliśmy, że każdy, zarówno na boisku, jak i poza nim, musi odpowiadać poziomowi i statusowi zawodnika w reprezentacji. W związku z tym postanowiono dzisiaj nie powoływać Artioma Dziubę na zgrupowanie, aby chronić zarówno drużynę, jak i piłkarza przed nadmiernym stresem. Zawodnik będzie miał czas na unormowanie swojej sytuacji - powiedział Czerczesow, cytowany przez rosyjską federację piłki nożnej.

Fatalna wiadomość dla Herthy Berlin stała się szansą dla Krzysztofa Piątka

Dziuba nie skomentował jeszcze rzekomego wycieku skandalicznego filmu. To nie pierwszy raz, kiedy były piłkarz Spartaka Moskwa trafił na pierwsze strony gazet z powodu wybryku. Wcześniej został sfilmowany, gdy symulował seks z kolegą z drużyny, Sardarem Azmounem po jednym z meczów.