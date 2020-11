Diego Maradona po operacji mózgu buntuje się w szpitalu. "Jest bardzo trudny"

Diego Maradona trafił do szpitala w La Plata w poniedziałek. Początkowo informowano, że nie jest mu nic poważnego. - Diego miał skomplikowany miniony tydzień. To był emocjonalny czas dla Argentyńczyka. Mogę potwierdzić, że nie trafił do szpitala z powodu COVID-19. Ani to nie był wylew, ani nic związanego z powrotem do uzależnień. W ostatnim czasie Diego był bardzo wściekły i nie chciał mnie nawet widzieć. Powiedziałem mu, że są pewne rzeczy, które możemy poprawić w szpitalu, a on się zgodził na przyjazd - powiedział dla "La Nacion" Leopoldo Luque, neurochirurg, który ostatnio opiekował się 59-latkiem. Początkowo informowano, że Maradona do szpitala trafił z powodu odwodnienia.

Jak się jednak okazało, nie chodziło tylko o odwodnienie. Badania wykazały, że Maradona ma krwiaka mózgu. Lekarze zdiagnozowali u legendarnego Argentyńczyka krwiaka podtwardówkowego, najczęściej powstającego w wyniku poważnego urazu. Krwiak taki może pojawiać się także u osób uzależnionych od alkoholu, a wiadomo, że od niego Diego w swoim życiu - jak zresztą od wielu innych używek - nie stronił.

Maradona musiał się więc poddać operacji, która odbyła w nocy z wtorku na środę polskiego czasu. Lekarz, który ją przeprowadził, poinformował, że wszystko przebiegło zgodnie z planem. - Krwiak został usunięty. Diego bardzo dobrze znosił operację. Został już wybudzony. Wszystko w porządku - przyznał przed kamerami TyC Sports.

Operacja przebiegła pomyślnie, co jednak nie zmienia tego, że Maradona musi pozostać w szpitalu przez kilkanaście dni. Lekarze monitorują stan jego zdrowia i chcą mieć pewność, że nic mu nie jest. Niestety, takiej obserwacji Maradona nie chce - hiszpańskie media informują, że legendarny piłkarz chce wyjść ze szpitala wcześniej. Zdążył już nawet o to poprosić, ale spotkał się z odmową.

- To jeden z pierwszych przypadków, gdy Diego usłyszał "nie" - w rozmowie z dziennikiem "Marca" powiedział lekarz prowadzący Maradonę. - On potrzebuje teraz bardzo dużo opieki. Ale jest bardzo trudny. Nie wyobrażacie sobie, jak. W tej sytuacji musimy być jednak silniejsi od niego - dodał.

