Poznaliśmy tajemnicę długowieczności Cristiano Ronaldo. Trener snu zdradził sekrety Portugalczyka

19 dni - tyle czasu na kwarantannie spędził ostatnio Cristiano Ronaldo. 34 minuty - tyle czasu potrzebował natomiast na strzelenie dwóch goli w pierwszym meczu po powrocie na boisko. Portugalczyk pokazał, że nawet wirus i spowodowana nim przerwa nie są w stanie negatywnie wpłynąć na jego dyspozycję. I nie powinno to dziwić - od lat piłkarz znany jest z ciężkiej pracy, wzorowej diety i odpowiedzialnego podejścia do regeneracji. Jak się jednak okazuje, w utrzymaniu pomaga mu coś, a właściwie ktoś jeszcze - trener snu. Nick Littlehales, autor książki "Śpij dobrze", współpracujący ze sportowcami na całym świecie, pomaga Portugalczykowi dbać o siły. Teraz zdradził on kilka sekretów regeneracji jednego z najlepszych graczy w historii.

Trener snu pomaga Cristiano Ronaldo. Zdradził sekrety Portugalczyka

Littlehales zdradził, że Ronaldo korzysta z metody R90, z której korzystają m.in. piłkarze Manchesteru City, Realu Madryt, a także kluby NBA i NHL. Metoda ta polega na pięciu lub sześciu 90-minutowych drzemkach w ciągu dnia. A właściwie nie drzemkach, co po prostu okresach regeneracji, bo trener snu Ronaldo określenia "drzemka" do końca nie lubi. - Drzemka jest dla starszych osób, które zasypiają oglądając telewizję. Metoda R90 to sposób na mniej snu przy jednoczesnej poprawie regeneracji - powiedział Littlehales. - Piłkarze mają życie prywatne. Sport, który uprawiają, ma bardzo napięty harmonogram - dodał.

Istotę regeneracji doskonale rozumie też sam Ronaldo, który wie, że - mimo wielu popularnych haseł - sukces to nie tylko ciężka praca, ale też umiejętność odpoczynku. - Odpowiedni odpoczynek jest ważny, aby poprawić wydajność. Wcześnie kładę się spać i wcześnie wstaję, zwłaszcza przed meczem. Sen wspomaga regenerację mięśni, co jest fundamentalne - przyznaje piłkarz Juventusu, cytowany przez portal sport.es.

Cristiano Ronaldo w tym sezonie wystąpił w czterech spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich pięć goli i zaliczył jedną asystę.

