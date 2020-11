Legendarny Rivaldo wskazał przyszłych zdobywców Złotej Piłki. "Będą jeszcze lepsi"

- Ostatnio Football Observatory opublikowało listę najcenniejszych młodych talentów urodzonych po 2000 roku i wierzę, że niektórzy z nich, jak Ansu Fati czy Erling Haaland, mogą w przyszłości poważnie powalczyć o Złotą Piłkę - powiedział Rivaldo w rozmowie z Betfair. - W rzeczywistości nawet Rodrygo lub Vinicius Jr. mogą dołączyć do tego grona, ponieważ są już wysoko i mogą być jeszcze lepsi - dodał legendarny piłkarz Barcelony.

Rivaldo o młodych talentach futbolu

Rivaldo zauważył, że Fati, Haaland, Rodrygo i Vinicius mają 20 lat albo mniej, a on w tym wieku podpisywał dopiero swój pierwszy profesjonalny kontrakt. Po siedmiu latach, w 1999 roku został wybrany najlepszym piłkarzem świata w plebiscycie "France Football". Teraz przewiduje, kto sięgnie po Złotą Piłkę w przyszłości.

Rivaldo grał m.in. w Milanie, Barcelonie, Olympiakosie, AEK Ateny i Corinthians. W reprezentacji Brazylii zaliczył 74 mecze, w których strzelił 34 gole. Jego największe sukcesy z drużyną narodową to mistrzostwo świata 2002 i wicemistrzostwo świata cztery lata wcześniej. Z Milanem wygrał Ligę Mistrzów 2002/2003, a z Barceloną dwa razy mistrzostwo Hiszpanii.

Rivaldo o Messim

Rivaldo bardzo interesuje się sprawami Barcelony. Gdy Leo Messi był latem bliski odejścia z Camp Nou, przekonywał, że najlepszym wyborem dla Argentyńczyka byłby Manchester City. - Manchester City może być najlepszą opcją dla Messiego. Ma 33 lata, ale jego umiejętności i talent są nie do przecenienia. Myślę, że spędzi na szczycie jeszcze kilka lat - powiedział Rivaldo, który uważa, że perspektywa ponownej współpracy z Guardiolą może być kluczowa z perspektywy Messiego. - Guardiola ma głęboką wiedzę co do umiejętności Messiego i na pewno szybko znalazłby rozwiązanie i odpowiednio wprowadził go do zespołu, wyciągnął z niego to, co najlepsze - dodał.