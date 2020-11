Lewandowski znów najlepszy! Prawie wszystkie głosy na Polaka

Stowarzyszenie Europejskich Mediów Sportowych jest złożone z 13 wielkich tytułów prasowych poświęconych tematyce piłkarskiej. Do tego grona można zaliczyć m.in. takie dzienniki jak: "La Gazzetta dello Sport", "World Soccer", Marca" czy też "Kicker".

Lewandowski czy Haaland? Zdania legend Bundesligi są podzielone

Lewandowski minimalnie pokonał Ramosa w głosowaniu redakcyjnym największych dzienników sportowych w Europie

W piątek redaktorzy z wiodących sportowych gazet wybrali najlepszą jedenastką października. Bezkonkurencyjny okazał się Robert Lewandowski, który uzyskał aż 12 z 13 głosów. Piłkarz Bayernu przez cały poprzedni miesiąc strzelił aż 11 goli w zaledwie 7 meczach i zanotował jedną asystę. Popisem 32-latka były dwa mecze - z Herthą Berlin, kiedy zdobył wszystkie cztery bramki dla Bayernu (wygrana 4:3) i hat-trick z Eintrachtem Frankfurt (5:0).

Reprezentanta Polski nie wskazał tylko "World Soccer". Drugi wynik należał do Sergio Ramosa (11 głosów). Co ciekawe, drużyna miesiąca została zdominowana przez graczy Bundesligi. Trafiło do niej aż pięciu jej przedstawicieli. Oprócz polskiego napastnika Bayernu byli to jego klubowi koledzy - Benjamin Pavard i Joshua Kimmich, a także Angelino z RB Lipsk i Mats Hummels z Borussii Dortmund.

Tak wygląda najlepsza drużyna października według Stowarzyszenia Europejskich Mediów Sportowych:

Edouard Mendy (Chelsea FC - 4 głosy)

Benjamin Pavard (Bayern Monachium - 3)

Sergio Ramos (Real Madryt - 11)

Mats Hummels (Borussia Dortmund - 4)

Angelino (RB Lipsk - 3)

Joshua Kimmich (Bayern Monachium - 7)

Kevin De Bruyne (Manchester City - 3)

Heung-Min Son (Tottenham Hotspur - 6)

Robert Lewandowski (Bayern Monachium - 12)

Zlatan Ibrahimović (AC Milan - 9)

Harry Kane (Tottenham Hotspur - 4)

Kilka dni temu Lewandowski wygrał część plebiscytu dziennika "AS", w którym hiszpańscy kibice wybierają najlepszego piłkarza ze wszystkich europejskich klubów. Polak wyprzedził Leo Messiego i Karima Benzemę.

Czołowa trójka plebiscytu dziennika "AS":

Robert Lewandowski - 36 proc. głosów Leo Messi - 15 proc. głosów Karim Benzema - 11 proc. głosów

Poza głosami oddanymi przez kibiców na ogólny wynik składały się również głosy hiszpańskich dziennikarzy. Ostateczna decyzja podjęta zostanie 16 listopada, a wręczenie nagrody ma się odbyć na początku 2021 roku.

Zbigniew Boniek o konflikcie Lewandowskiego z Kucharskim. "To kłamca"

Robert Lewandowski wygrywa niemal wszystko w 2020 roku

Robert Lewandowski zdobył w sezonie 2019/2020 tytuł króla strzelców w Bundeslidze, krajowym pucharze oraz Lidze Mistrzów. Z Bayernem Monachium natomiast zdobył wszystkie możliwe trofea w tym Ligę Mistrzów oraz Superpuchar UEFA. Właściwie jedynym celem, którego nie udało mu się osiągnąć to Złota Piłka, której gazeta "France Football" postanowiła nie przyznawać ze względu na pandemię koronawirusa.