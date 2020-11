UEFA chce zmian przepisów dot. zagrania ręką. Frustracja po nieuczciwych decyzjach

Przypomnijmy, że IFAB, czyli organizacja zajmująca się tworzeniem oraz nowelizacją przepisów gry w piłkę nożną, wprowadziła korektę przepisów dotyczących m.in. zagrania piłki ręką. W poprzednim sezonie wiele goli zostało zdobytych w niedozwolony sposób. Modyfikacja przepisów, które zaczęły obowiązywać od początku sezonu 2020/21 miała pomóc w rozstrzyganiu sporów. Tymczasem dalej budzi wiele kontrowersji, dlatego UEFA zwróciła się do FIFA o zmianę przepisów dot. zagrania ręką, o czym informuje "El Pais", powołując się na źródła UEFA i agencję AP.

Nowe zasady IFAB dot. zagrania piłki ręką

Nowe zasady IFAB mają dać drużynie atakującej większą swobodę. - Przypadkowa piłka zagrana ręką przez atakującego zawodnika (lub kolegi z drużyny) jest karana faulem tylko wtedy, gdy nastąpi bezpośrednio przed bramką lub wyraźną szansą na zdobycie gola - brzmi treść oświadczenia organizacji zajmującej się nowelizacją przepisów gry w piłkę nożną.

Dalej możemy przeczytać, że: "Jeśli atakujący zawodnik przypadkowo dotknie piłki ręką lub ramieniem, a następnie trafi do innego atakującego zawodnika, a drużyna natychmiast zdobędzie gola, to jest to traktowane jako zagranie ręką. Nie ma za to faulu, jeśli po przypadkowym zagraniu piłki ręką przemieści się ona na pewną odległość poprzez podanie, drybling lub kilka podań, które stanowi szansę na zdobycie bramki".

Prezydent UEFA wysłał list do szefa FIFA o zmianie przepisów dot. zagrania ręką. "Doprowadziło do wielu nieuczciwych decyzji"

Prezydent UEFA Aleksander Ceferin uważa, że obecny przepis jest niesprawiedliwy. 27 października słoweński szef UEFA wysłał list do prezydenta FIFA, Gianniego Infantino, w którym napisał, że "są sytuacje, w których dotykanie piłki ręką doprowadziło do wielu nieuczciwych decyzji, a społeczność piłkarska jest sfrustrowana i odczuwa dyskomfort".

W dalszej części listu Ceferin sugeruje, że trzeba ponownie zmodyfikować przepis: "Myślę, że powrót do poprzedniego sformułowania jest właściwy. Może zostać poprawiony i uzupełniony o dodatek, który nie pozwala na strzelanie goli ręką".

Prezydent UEFA podtrzymuje narrację, że jest wiele przypadków, w których piłkarz dotyka piłki ręką przypadkowo i nie jest w stanie jej schować. W tych okolicznościach "nie należy go karać za takie zagranie", ponieważ "ramiona są częścią ciała dynamicznie zaangażowaną w wysiłek, a ich ruch jest niezbędny do zachowania równowagi ciała" - czytamy dalej w liście.

Ceferin jest przekonany, że IFAB może ponownie zmodyfikować przepis dot. zagrania ręką, aby była większa uczciwość. Następnie spotkanie IFAB ma się odbyć w 2021 roku. - Takie postępowanie w żaden sposób nie podważyłoby wielkich zasług i wiarygodności IFAB - zakończył Ceferin w liście do Infantino.