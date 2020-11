Tomasz Hajto o spowodowaniu śmierci starszej kobiety. "Przelatywała myśl, żeby ze sobą skończyć"

Luty 2007 roku, Łódź. Tomasz Hajto jedzie samochodem, jest trzeźwy. Dojeżdża do przejścia dla pieszych, na którym dochodzi do potrącenia 74-letniej kobiety. Ta zginęła na miejscu. Policja twierdzi, że przyczyną wypadku było niezachowanie ostrożności przez kierowcę. Rok później były reprezentant Polski otrzymał karę dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na cztery. Do tego zapłacił grzywnę i miał zakaz prowadzenia auta przez rok.

Tomasz Hajto wspomina wypadek

Po latach Hajto wraca do tamtej historii w swojej autobiografii. - Długo nie mogłem się po tym podnieść psychicznie - byłem zdruzgotany, nie potrafiłem znaleźć sobie miejsca. Nie jestem człowiekiem ze skały, pękłem, nie mogłem się otrząsnąć. Przelatywały mi przez głowę różne myśli, również taka, żeby ze sobą skończyć - mówi Hajto w książce napisanej wspólnie z Cezarym Kowalskim, dziennikarzem Polsatu Sport. Z kolei w 2004 roku Hajto, będąc zawodnikiem Schalke, został skazany przez sąd w Essen za posiadanie nielegalnych papierosów. Musiał zapłacić grzywnę w wysokości 40 tys. euro.

Tomasz Hajto zakończył karierę w 2010 roku. Grał m.in. w Schalke, Duisburgu, Górniku Zabrze i ŁKS-ie Łódź. W reprezentacji Polski zaliczył 62 występy. Reprezentował nasz kraj m.in. na mistrzostwach świata w Korei i Japonii. Był też trenerem m.in. Jagiellonii Białystok i GKS-u Tychy. Po latach rozpoczął pracę w telewizji w roli eksperta i komentatora Polsatu Sport. Niedawno w programie "Cafe Futbol" na antenie Polsatu Sport wskazał bramkarza, który w przyszłości zastąpi Łukasza Fabiańskiego i Wojciecha Szczęsnego. Jego zdaniem Bartłomiej Drągowski już teraz powinien dostać szansę gry w reprezentacji Polski.