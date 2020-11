Zbigniew Boniek o konflikcie Lewandowskiego z Kucharskim. "To kłamca"

- Niezależnie od tego, jak skończy się sprawa, Lewandowski z tego spokojnie wyjdzie. A Kucharski w świecie piłki prawdopodobnie jest spalony. Sam stałem się ofiarą pewnych przekłamań. Kucharski mówił w wywiadach, że Boniek chciał, by Lewandowski szedł do Genoi czy Romy. To kompletna bzdura, dla mnie Kucharski to po prostu kłamca - mówi w rozmowie z Onet Sport Zbigniew Boniek, odnosząc się do konfliktu na linii Robert Lewandowski - Cezary Kucharski.

Konflikt Lewandowski - Kucharski

Kucharski, były menedżer Lewandowskiego, usłyszał w Prokuratorze Regionalnej w Warszawie zarzuty. Zdaniem śledczych jego działania noszą znamiona szantażu, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Prokurator zdecydował także o zastosowaniu środków zapobiegawczych - poręczenia majątkowego w kwocie 4,6 miliona złotych, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego i jego żony oraz kontaktowania się z nimi. Kucharski ma zakaz opuszczania kraju, a także dozór policji. Według nagrania, jakie opublikował Businessinsider, Kucharski miał chcieć wymusić od Lewandowskiego 20 mln euro za to, że będzie milczał na temat jego nieprawidłowości podatkowych.

Kucharski miał też złożyć przeciwko Lewandowskiemu pozew o zapłatę ok. 39 mln zł. - Mój klient uważa żądania finansowe pana Cezarego Kucharskiego za całkowicie nieuzasadnione, ale na dzisiaj nie otrzymał jeszcze odpisu pozwu i zna tylko doniesienia medialne. W związku z tym niemożliwe jest ustosunkowanie się do niego - powiedział mecenas Lewandowskiego, Tomasz Siemiątkowski, cytowany przez Businessinsider.

Boniek doradzał zmianę agenta Lewandowskiemu

- Cała sprawa pokazuje jedną rzecz: to nie menedżerowie budują kariery piłkarzy, tylko zawodnicy budują agentów. Lewandowski bez Kucharskiego byłby takim samym, albo i lepszym graczem. A gdzie byłby Kucharski bez Roberta? Kiedyś miał stajnię z najlepszymi piłkarzami w Polsce - Robertem, Grzegorzem Krychowiakiem czy Krystianem Bielikiem - a dziś nie ma już nikogo - dodaje Boniek.

Prezes PZPN stwierdził, że już w 2013 roku przekonywał Lewandowskiego, że jeśli ten chce zrobić światową karierę, powinien zmienić agenta. Kapitan polskiej kadry nie współpracuje już z Kucharskim. Od dwóch lat jego agentem jest Pini Zahavi, jeden z najsłynniejszych menedżerów na świecie. - Proszę zauważyć, że gdy "Lewy" zatrudnił nowego menedżera, skończyły się jego problemy w Bayernie - zauważa Boniek. Co prawda Zahavi miał pomóc Lewandowskiemu w transferze do Realu Madryt, co nie wyszło, ale przy pomocy nowego agenta Polak otrzymał dużo lepszy kontrakt w Bayernie Monachium.