Trener Szwecji podjął decyzję ws. powrotu Zlatana Ibrahimovicia. Nie zostawił złudzeń

Zlatan Ibrahimović ma już 39 lat, ale wciąż zachwyca, strzelił siedem goli w czterech ligowych meczach. Szwed jest najskuteczniejszym piłkarzem w Serie A oraz liderem Milanu, który przewodzi w tabeli. Kilka dni temu opublikował tajemniczy post na Instagramie. Obok swojego zdjęcia w koszulce reprezentacji napisał: "Dawno się nie widzieliśmy". Kibice reprezentacji Szwecji wpadli w euforię, ale chyba przed wczesną.

Selekcjoner Szwecji pozostaje niewzruszony. "Pamiętam, że to Zlatan zakończył karierę reprezentacyjną"

- Pokazano mi ten post, ale nie za bardzo rozumiem, o co chodzi. To jest poza mną. Nie poświęcam takim rzeczom zbyt dużej uwagi. Pamiętam za to, że ponad cztery lata temu Zlatan zakończył karierę reprezentacyjną - powiedział Janne Andersson, selekcjoner reprezentacji Szwecji, cytowany przez portal svt.se.

To oznacza, że Zlatan najprawdopodobniej nie zagra z Polską w trakcie Euro 2021 roku. W grupie E jest także Hiszpania oraz zwycięzca baraży dywizji B - Irlandia Północna lub Słowacja

