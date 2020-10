Radosław Majdan zaskoczył przebraniem na Halloween. Zwrócił uwagę na istotną sprawę

Radosław Majdan miał bardzo duże problemy związane z zakażeniem koronawirusem. Piłkarz mówił, że wirus "totalnie go rozłożył". - Do tego stopnia, że nie byłem w stanie wejść pod prysznic i się wykąpać. Takiego zmęczenia nie czułem nigdy w życiu, a przecież grałem kilka lat w piłkę i raczej się nie oszczędzałem - mówił 48-latek w ostatnich dniach.

REKLAMA

Zobacz wideo "Za chwilę kibice nie będą patrzeć, kogo Lech sprzedaje, tylko jakie wyniki osiąga"

Majdan wyszedł ze szpitala: Wciąż muszę leczyć płuca

Majdan w sobotę opublikował na Instagramie zdjęcie z okazji Halloween, na którym jest przebrany wraz z całą rodziną za bohaterki "Opowieści podręcznej". W ten sposób chciał jeszcze raz podkreślić swoje wsparcie dla Strajku Kobiet. - W tym roku Halloween to pretekst... wyrażając swój szacunek i podziw dla wszystkich walczących o swoje prawa kobiet, postanowiliśmy przebrać się za bohaterki książki Margaret Atwood "Opowieść Podręcznej". Tak nam się jakoś skojarzyło... - napisał w opisie pod zdjęciem.

Radosław Majdan przerwał milczenie po zakażeniu. "Było tylko gorzej"

"Opowieści podręcznej" to powieść kanadyjskiej autorki Margaret Atwood, która została wydana w 1985 r. Opowiada o kobiecie schwytanej podczas próby ucieczki do Kanady, która została wysłana do obozu dla podręcznych - kobiet, których zadaniem było urodzenie jak największej liczby dzieci mężczyznom niemogącym mieć dzieci w swoim małżeństwie.

Radosław Majdan profesjonalną karierę rozpoczął w Pogoni Szczecin, z którą zdobył wicemistrzostwo Polski. Wyjechał za granicę w 2001 roku, a po trzech latach powrócił do Polski, zostając bramkarzem Wisły Kraków. W tym czasie zdobył dwa mistrzostwa Polski, po których ponownie został piłkarzem Pogoni. Po jednym sezonie przeniósł się do Polonii Warszawa, gdzie zakończył karierę w 2010 roku. Siedmiokrotnie wystąpił w reprezentacji Polski.