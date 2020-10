Zdjęcie Lewandowskiego z treningu wywołało poruszenie. Koniec współpracy z gigantem?

Napastnik Bayernu Monachium, Robert Lewandowski, może dołączyć do Pumy. Sugeruje to zdjęcie z treningu mistrzów Niemiec - informuje portal footyheadlines.com. Może być to informacja sensacyjna, ponieważ Polak od dłuższego czasu jest związany z firmą Nike, światowym gigantem.

