Sławomir Peszko został twarzą nowej firmy. "Marketingowy sztos"

Sławomir Peszko obecnie jest piłkarzem Wieczystej Kraków, grającej na poziomie okręgowym. Były reprezentant Polski pomimo tego, że występujena tak niskim szczeblu, nie może narzekać na brak innych propozycji zawodowych. 35-latek w lipcu otworzył w Sopocie lokal "Team Spirit", znajdujący się na "Monciaku". Ma on łączyć funkcję restauracji z barem sportowym. W lokalu będzie sprzedawana również wódka "Peszko". W piątek portal wirtualnemedia.pl poinformował, że pomocnik rozpoczął kolejną współpracę, tym razem z firmą Xblitz, która specjalizuje się w produkcji wideorejestratorów i alkomatów.

REKLAMA

Zobacz wideo "Gwiazdy tu jeszcze przyjdą i to dobre". Kulisy meczu Wieczystej Kraków

Transferowy hit Wieczystej Kraków! Sprowadza kolejnego byłego reprezentanta Polski

Peszko z kolejną akcją marketingową. "Będzie promował alkomaty"

Dokładnie nie wiadomo, na ile Peszko podpisał umowę. Piłkarz został twarzą firmy i ma promować odpowiedzialną jazdę, a także walczyć o bezpieczeństwo na polskich drogach - czytamy na portalu wirtualnemedia.pl.

Radosław Nawrot, dziennikarz poznańskiego oddziału "Gazety Wyborczej" skomentował w mediach społecznościowych nawiązanie współpracy przez Peszkę z firmą Xblitz. - Marketingowy sztos - napisał krótko na Twitterze.



Peszko w marcu bieżącego roku rozwiązał kontrakt z Lechią Gdańsk i przeniósł się na zasadzie wolnego transferu do Wieczystej Kraków, która płaci mu 40 tys. miesięcznie, czyli pensję zbliżoną do ekstraklasowych warunków. Były reprezentant Polski związał się z Wieczystą rocznym kontraktem z opcją przedłużenia o rok. Były reprezentant Polski dokąd dołączył do zespołu z klasy okręgowej, zdążył dla niego zdobyć aż 29 bramek w 17 meczach. Tym samym przerwał swoją wspaniałą passę z przynajmniej jednym trafieniem w 16 spotkaniach z rzędu.

W przeszłości Peszko brał udział z reprezentacją Polski w mistrzostwach Europy 2016, mistrzostwach Świata 2018. W przeszłości grał również w Wiśle Płock, Lechu Poznań, FC Koeln i Wolverhampton Wanderers.

Peszko: Nawałka miał bardzo dobrą propozycję z zagranicznej reprezentacji

Wieczysta Kraków prowadzona przez Przemysława Cecherza po 12 kolejkach ma komplet 36 punktów. Nowy zespół Peszki w klasie okręgowej strzelił aż 97 goli, tracąc zaledwie sześć.