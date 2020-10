Hejt na gracza Lecha po wsparciu Strajku Kobiet. Szybka odpowiedź piłkarza

Od poprzedniego czwartku przez Polskę przelewa się fala protestów związanych z kontrowersyjnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącym aborcji. O ile w większości protesty przebiegają pokojowo, o tyle w niektórych miejscach pomazane sprayem zostały zabytki i kościoły. Protestowano też w trakcie nabożeństw. W odpowiedzi na te wydarzenia szef partii rządzącej, Jarosław Kaczyński wydał specjalne orędzie. - Apeluję, brońmy naszej tradycji, brońmy kościołów. Ataki na miejsca wiary są niedopuszczalnym aktem wandalizmu i przejawem nihilizmu - powiedział szef Prawa i Sprawiedliwości. Na jego słowa szybko zareagowali nie tylko kibice polskich klubów, ale także piłkarze, którzy grają w Ekstraklasie.

Grupy kibiców włączyły się do protestów. "Za naród podzielony, piekło was pochłonie"

Tymoteusz Puchacz popiera Strajk Kobiet

Jednym z nich jest Tymoteusz Puchacz. W poniedziałek na Instagramie solidaryzował się z kobietami biorącymi udział w protestach. Piłkarz Lecha Poznań nic nie napisał, opublikował tylko symbol czerwonej błyskawicy, dając jasno do zrozumienia, że popiera Strajk Kobiet. Jego konto na Instagramie jest obserwowane przez blisko 25 tys. osób.

Reakcja Puchacza zyskała wiele pozytywnych komentarzy, ale niektóre z nich były negatywne. - Ogromny zawód. Mając na uwadze, że nosisz opaskę - hańba. Może za 10 lat nabierzesz rozumu. Protesty to jedno. Ataki na kościoły i niszczenie miasta to drugie. Nie łudzę się, że zrozumiesz. Życzę transferu, jak najszybciej. Unfollow, żeby oszczędzić sobie twoich wrzutek o Bogu - to komentarz jednego z użytkowników. Reakcja piłkarza "Kolejorza" był natychmiastowa: - Nie mieszajcie protestów w słusznej sprawie z wandalizmem i przemocą - brzmiała riposta Puchacza, którego aktywność spotkała się z aprobatą ze strony innego polskiego piłkarza, Sebastiana Walukiewicz z Cagliari Calcio.

Flavio Paixao: Wspieram wolność podejmowania decyzji przez Kobiety

Do akcji wsparcia Strajku Kobiet dołączyli również zagraniczni piłkarze z ekstraklasy m.in. Flavio Paixao, który od wielu lat gra w Polsce i jest najskuteczniejszym obcokrajowcem ligi, na swoim Instagramie napisał: - Wspieram wolność podejmowania decyzji przez Kobiety. Wasze ciało, Wasze decyzje.

Oprócz tego Portugalczyk postanowił opublikować na swoim Instastory fotografię Polki, która na co dzień mieszka w Portugalii. Na zdjęciu widać, że protesty miały również miejsce pod Ambasadą RP w Lizbonie.