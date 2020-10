Wenger krytykuje pomysł stworzenia nowych rozgrywek. "Próba zniszczenia Premier League"

Temat europejskiej Superligi powrócił do mediów po jednej z ostatnich wypowiedzi Josepa Marii Bartomeu. Przyznał, że do nowych rozgrywek, które wstępnie planowane są na 2022 rok, zamierza dołączyć FC Barcelona. Zdaniem Arsene'a Wengera pomysł utworzenia kolejnego turnieju jest bezcelowy, a jego zdaniem aktualnie najlepsza liga na świecie zdecydowanie straci na udziale w nowych rozgrywkach.

- Nie wierzę, że Europa jest na to gotowa. Aktualnie Premier League ma najlepsze drużyny, a ten projekt chciałby wszystko zmienić. Pozostałe ligi próbują zniszczyć przewagę, jaką ma nad nimi Premier League. Utworzenie Superligi jest dla nich najlepszą drogą, aby to zrobić. To w zasadzie ma zniszczyć Premier League. Stanie się tak, jeżeli uzyskają zgodę wielkich angielskich klubów - powiedział w rozmowie z "The Guardian".

Arsene Wenger wyróżnia Premier League na tle innych i krytykuje Superligę. Do turnieju dołączyć chce m.in. Liverpool

Zdaniem Arsene'a Wengera kluby z Premier League mogą zgodzić się na dołączenie do europejskiej Superligi tylko ze względów finansowych. W wywiadzie 71-latek przyznał, że na tym w głównej mierze zależy właścicielom klubów, którzy szukają nowych sposobów na uzyskanie profitu.

- Taka jest piłka nożna, a my jesteśmy w okresie dominacji właścicieli i inwestorów. Dla nich najważniejsze jest, aby zarabiać pieniądze. Europejska Superliga jest być może jedynym sposobem na powiększenie swojego konta - dodał.

Zdaniem hiszpańskich mediów oprócz FC Barcelony, która zadeklarowała już chęć udziału w nowych rozgrywkach chętne na grę są także potęgi z Premier League. Wśród nich znajdują się Manchester United czy Liverpool. Z pozostałych lig chęć dołączenia wykazują Inter Mediolan, AC Milan, Atletico Madryt, PSG czy Bayern Monachium.

Arsene Wenger pełni obecnie funkcję jednego z dyrektorów FIFA. Karierę trenerską zakończył w 2018 roku po 22 latach spędzonych na ławce rezerwowej Arsenalu. Francuz jest najbardziej utytułowanym szkoleniowcem w historii klubu, dodatkowo jest pierwszym zagranicznym trenerem w Anglii, który skompletował dublet w sezonach 1998 oraz 2002.