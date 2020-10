Grupy kibiców włączyły się do protestów. "Za naród podzielony, piekło was pochłonie"

Od blisko tygodnia przez Polskę przelewa się fala protestów związanych z kontrowersyjnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącym aborcji. O ile w większości protesty przebiegają pokojowo, o tyle w niektórych miejscach pomazane sprayem zostały zabytki i kościoły. Protestowano też w trakcie nabożeństw. W odpowiedzi na te wydarzenia szef partii rządzącej, Jarosław Kaczyński wydał specjalne orędzie. - Apeluję, brońmy naszej tradycji, brońmy kościołów. Ataki na miejsca wiary są niedopuszczalnym aktem wandalizmu i przejawem nihilizmu - powiedział szef Prawa i Sprawiedliwości. Na jego słowa szybko zareagowali kibice polskich klubów.

Doszło do kilku incydentów

O ile we wtorek na ulicach polskich miast nie pojawiło się zbyt wiele grup kibicowskich, tak w środę kibice mocno włączyli się w protesty. Głównie pokojowo, choć niestety, doszło również do przykrych incydentów i zamieszek z udziałem osób mających na sobie barwy klubowe.

We Wrocławiu doszło do ataku kiboli z grupy Ultras Silesia, czyli osób wspierających na co dzień Śląsk Wrocław.

W Poznaniu na ulicach pojawiła się grupa kibiców Lecha Poznań, która nikogo nie atakowała, ale przeszła przez miasto, wykrzykując hasła m.in. "Antifa chu*e, Kolejorz was wymorduje". Przejście kibiców skandujących swoje hasła wywoływało panikę wśród protestujących, choć z grupy kibiców pojawiały się okrzyki, że "nie będą ich atakować".

Do incydentu doszło także w Białymstoku, gdzie w marszu wzięło udział około 8 tysięcy osób. Policja donosi o jednym incydencie, który polegał na obrzuceniu marszu petardami i racami. W trakcie doszło także do pobicia jednej kobiety. Profil Młodzieży Wszechpolskiej twierdzi, że włączyły się do tego grupy kibiców Jagiellonii Białystok.

Media społecznościowe grup kibicowskich popierają kobiety

Za pośrednictwem mediów społecznościowych grupy polskich ultrasów dają jasno do zrozumienia, że wszyscy walczą w jednym konkretnym celu. Wspierają kobiety, ale nie zgadzają się na niszczenie zabytków i dziedzictwa narodowego.

- Kobiety niech same decydują o swym ciele, a wy bezmózgi nie malujcie po kościele - czytamy na transparencie kibiców ŁKS-u Łódź.

- Szanujcie tradycje, walczcie o swoje! Niech Nas nie dzielą pisowskie gnoje! WSPIERAMY KOBIETY! - piszą fani Miedzi Legnica.

- Lech Poznań w 400 osób patroluje miasto w poszukiwaniu antify. Hasło przewodnie: "KOLEJORZ ANTY PIS I ANTY ANTIFA!" - brzmi komunikat kibiców Lecha Poznań, który opublikowali w internecie. - Za naród podzielony, piekło was pochłonie - piszą na transparencie.

W tzw. obchód po Krakowie wybrali się kibice Białej Gwiazdy: "Dostrzegamy, że większość protestujących to ludzie, którzy mają dość obecnej władzy, solidaryzujemy się z nimi w walce z bandą pisowskich zdrajców i sprzedawczyków. Gwiazda Biała, Orzeł Biały to są Nasze ideały! - czytamy natomiast w komunikacie fanów trzynastokrotnego mistrza Polski.