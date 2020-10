Znakomita seria Sławomira Peszki przerwana. Jego liczba goli i tak jest imponująca

Wieczysta Kraków wygrała Puchar Polski w rejonie Kraków. W finale zespół Przemysława Cecherza pokonał 4:0 rezerwy Cracovii. Dwa gole dla Wieczystej strzelił Radosław Majewski, a po jednym trafieniu dołożyli Krzysztof Szewczyk oraz Dawid Jampich.

Tym razem bramki dla Wieczystej nie zdobył Sławomir Peszko. Były reprezentant Polski tym samym przerwał serię 16 meczów ze strzelonym golem. W tej liczbie występów Peszko zdobył aż 29 bramek.

Przerwana seria Peszki

Wieczysta Kraków na co dzień występuje w lidze okręgowej, czyli na piątym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Po 12 kolejkach zespół Cecherza ma komplet 36 punktów. Wieczysta strzeliła aż 97 goli, tracąc ledwie sześć.

Peszko w marcu bieżącego roku rozwiązał kontrakt z Lechią Gdańsk, dlatego do Wieczystej Kraków przeniósł się na zasadzie wolnego transferu. Co ciekawe, w nowym klubie może liczyć na pensję zbliżoną do ekstraklasowych warunków. Były reprezentant Polski związał się z Wieczystą rocznym kontraktem z opcją przedłużenia o rok, na mocy którego zarabia około 40 tys. złotych netto miesięcznie.

