Cezary K. zatrzymany przez policję! Miał grozić Lewandowskiemu

Przypomnijmy: pod koniec września "Der Spiegel" ujawnił, że do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił pozew Cezarego K. przeciw firmie marketingowej RL Management, w której był udziałowcem razem z Robertem Lewandowskim. Zdaniem K. Lewandowski nieprawidłowo rozliczał się z dochodów firmy, wykorzystywał firmowe pieniądze do prywatnych celów. K. wypowiedział umowę spółki i domaga się zwrotu tego, co do RL Management wniósł. Wszystkie roszczenia oszacował na 39 mln złotych.

REKLAMA

Zobacz wideo Marek Papszun tłumaczy tajemnice sukcesu Rakowa. "Polska jest zacofana w szkoleniu" [SEKCJA PIŁKARSKA #68]

Cezary K. zatrzymany. Były menedżer Lewandowskiego podejrzewany o szantaż i groźby

Cezary K. Lewandowskiemu nic nie udowodnił, ale jak się okazało, próbował zmusić go do wypłacenia 20 mln euro. I próbował to zrobić, łamiąc prawo - Lewandowskiemu bowiem miał grozić i próbować go szantażować. Jak poinformował PAP, śledztwo dotyczy gróźb karalnych wobec "wybitnego piłkarza, byłego klienta i współpracownika podejrzanego", a Lewandowski ma w nim status pokrzywdzonego.

- Na ten moment wstrzymujemy się z komentowaniem tej sprawy - mówi Sport.pl Monika Bondarowicz, rzeczniczka Roberta Lewandowskiego.

K. przez lata był agentem Lewandowskiego. To on stał za przejściem piłkarza m.in. z Lecha Poznań do Borussii Dortmund i z Borussii do Bayernu Monachium. Od 2017 roku interesy zawodnika reprezentuje Pini Zahavi.

Przeczytaj także: