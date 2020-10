Majdan wyszedł ze szpitala: Wciąż muszę leczyć płuca

W zeszłym tygodniu Radosław Majdan poinformował o tym, że został zakażony koronawirusem i bardzo mocno go odczuł. W poniedziałek udzielił wywiadu portalowi Interia, gdzie wraca myślami do tamtych dni. - Nie była to błaha sprawa, chociaż zagrożenia życia nie czułem. W szpitalu leżałem podłączony pod tlen, ale na szczęście nie załamywał mi się oddech, nie miałem stanów krytycznych. Martwiło mnie natomiast to, że miałem swego rodzaju niedowład ciała, byłem potwornie osłabiony. Wcześniej nie chorowałem na płuca, więc była mała niepewność. Po prześwietleniu płuc, gdy zapadła decyzja, że muszę zostać w szpitalu, poczułem się nieswojo. Najbardziej jednak obawiałem się o to, aby nie zachorowała moja rodzina - powiedział Majdan.

REKLAMA

Zobacz wideo Bierzemy Kubę Błaszczykowskiego na Euro? "Mam nadzieję, że nie"

Były bramkarz reprezentacji Polski już opuścił szpital i powoli wraca do zdrowia. - Jak się czuję? Coraz lepiej. Został mi lekki bezdech, bo miałem zapalenie płuc. Było to na tyle poważne, że po zrobieniu prześwietlenia lekarze szybko orzekli, że muszę zostać w szpitalu. Teraz jestem w domu, ale wciąż muszę leczyć płuca. Pozytywne jest natomiast to, że mogłem dołączyć do rodziny - oświadczył Majdan.

Majdan obecnie jest cenionym ekspertem

Radosław Majdan jest stałym ekspertem stacji Canal+Sport przy transmisjach z PKO Ekstraklasy. Wcześniej przez dwa lata był ekspertem Eurosportu, współpracował także z Telewizją Polską, a przy okazji mundialu w 2018 roku był współpracownikiem WP.pl.

Radosław Majdan profesjonalną karierę rozpoczął w Pogoni Szczecin, z którą zdobył wicemistrzostwo Polski. Wyjechał za granicę w 2001 roku, a po trzech latach powrócił do Polski, zostając bramkarzem Wisły Kraków. W tym czasie zdobył dwa mistrzostwa Polski, po których ponownie został piłkarzem Pogoni. Po jednym sezonie przeniósł się do Polonii Warszawa, gdzie zakończył karierę w 2010 roku. Siedmiokrotnie wystąpił w reprezentacji Polski.

Przeczytaj też: