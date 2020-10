Zbigniew Boniek zakażony koronawirusem. "Czuję się dobrze"

Niestety, mnie tez dopadł COVID-19. Czuje się dobrze, i mam nadzieje, ze szybko zobaczymy się na stadionach. Dbajcie o siebie, zdrowie jest jedno - napisał Boniek na Twitterze.

Boniek zakażony koronawirusem. "Czuję się dobrze"

W kwietniu działacz i były piłkarz zdradził w rozmowie z portalem sportowefakty.pl, że jego rodzina była chora na COVID-19. - Syn, jego żona i dwie córki przeszli koronawirusa. Na szczęście asymptomatycznie, bez objawów - powiedział prezes PZPN.

Boniek wcześniej wiele razy pisał w sprawie zachowywania bezpieczeństwa w trakcie epidemii. Apelował, żeby dbać o zdrowie i stosować się do zaleceń, w tym noszenia maseczek. Gdy apelowali o to sportowcy, pisał, że "to już nie podpowiedź, to rozkaz".

