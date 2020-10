Legendarny napastnik wybrał między Messim a Ronaldo. Niespodziewanie wspomniał o innej gwieździe

W najbliższą środę, 28 października kibice oczekiwali powrotu mistrzowskiego pojedynku Cristiano Ronaldo z Leo Messim. Do spotkania obu rywali na boisku może nie dojść, ponieważ Portugalczyk przebywa obecnie na izolacji po tym, jak wykryto u niego obecność koronawirusa. Mimo to spotkanie 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów między Juventusem a FC Barceloną odbędzie się na ten moment bez zmian. O zdanie na temat obu zawodników zapytano argentyńską legendę, Hernana Crespo.

REKLAMA

Zobacz wideo Marek Papszun tłumaczy tajemnice sukcesu Rakowa. "Polska jest zacofana w szkoleniu" [SEKCJA PIŁKARSKA #68]

- Nie mogę się doczekać spotkania Juventusu z FC Barceloną, ale z tej dwójki wybrałbym Leo Messiego, nie umniejszając przy tym Cristiano Ronaldo - powiedział "Tuttosport" Hernan Crespo - Leo to mój rodak i widziałem jak ten chłopak dorasta. Przykro mi, gdy widzę smutnego Leo Messiego w Barcelonie, to jego dom. Mam nadzieję, że wróci do świetnych relacji, jakie miał z klubem. W innym wypadku to może zabić miłość jego fanów - dodał.

Hernan Crespo wybrał Leo Messiego. W Juventusie jest jednak jeszcze jedna gwiazda oprócz Cristiano Ronaldo

Mimo tego, że Cristiano Ronaldo przegrywa starcie z Leo Messim w uznaniu Hernana Crespo, tak Argentyńczyk wyróżnił innego napastnika, który jego zdaniem rozwinie się w najbliższym czasie. Mowa o kolejnym rodaku byłego napastnika - Paulo Dybali.

- Talent Paulo Dybali niedługo zabłyśnie. Jest piłkarzem na skalę światową, co wielokrotnie udowadniał na boisku. Dla mnie to żaden problem, żeby grał dla najlepszych klubów - komplementował.

W rozmowie z "Tuttosport" zawodnik wspomniał również o Andrei Pirlo, trenerze Juventusu, z którym dzielił kiedyś szatnię. - Jestem naprawdę szczęśliwy z powodu Andrei Pirlo. Jest niezwykłą osobą i zawsze życzyłem mu wszystkiego, co najlepsze. Graliśmy razem, dzieliliśmy wiele uczuć. Pamiętam, jak dzielił pokój z Nestą, a ja przychodziłem im przeszkadzać. Spędziliśmy niesamowite chwile - powiedział.