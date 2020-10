Samuel Eto'o oburzony nominacjami "France Football". "Brak szacunku"

Sameul Eto'o, legenda Barcelony, został nominowany do drużyny wszech czasów "France Football". Co zaskakujące 39-letni Kameruńczyk nie został wybrany jako środkowy napastnik, co określił jako "brak szacunku".

