Mario Goetze i Ondrej Duda z pierwszymi golami w nowych klubach. "Dajcie mi jeszcze kilka meczów"

Mario Goetze latem odszedł z Borussii Dortmund po wygaśnięciu kontraktu. Bohater finału mistrzostw świata 2014 (to on strzelił decydującego gola dla Niemiec w dogrywce z Argentyną) trafił do PSV Eindhoven. W niedzielę Niemiec zadebiutował w holenderskim gigancie i strzelił pierwszego gola już w 9. minucie, gdy przejął niedokładne podanie obrońcy PEC Zwolle, minął bramkarza i umieścił piłkę w siatce.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Sebastian Walukiewicz zaliczył pierwszą asystę w Serie A [ELEVEN SPORTS]

- Jestem szczęśliwy. Po pierwsze dlatego, że zdobyliśmy trzy punkty, ale cieszę się, że znowu mogłem grać i tak szybko strzeliłem gola. To była piękna chwila. Miałem trochę szczęścia, wykorzystałem również doświadczenie. Czuję się lepiej każdego dnia, ale potrzebuję jeszcze kilku tygodni na dojście do pełnej dyspozycji, by móc dawać z siebie 100 procent. Dajcie mi jeszcze kilka meczów i zobaczymy, jak się będę prezentował - powiedział po meczu Goetze, który zszedł z boiska w 67. minucie. Po pięciu kolejkach PSV jest liderem Eredivisie z 13 punktami. Wyprzedza Ajax oraz Vitesse o jeden punkt.

Ondrej Duda też strzelił. To pierwszy punkt Koeln

Pierwszego gola w nowym zespole strzelił również Ondrej Duda, znany polskim kibicom z gry w Legii Warszawa (2014-2016). Latem Słowak trafił do 1. FC Koeln z Herthy Berlin za 7 mln euro i w niedzielę rozegrał piąte spotkanie w nowym zespole (łącznie spędził na boisku 325 minut) i strzelił gola na 1:1 w 52. minucie meczu z Eintrachtem Frankfurt. Dla "Kozłów" jest to pierwszy punkt w czwartym meczu tego sezonu Bundesligi - zajmują 16. miejsce, wyprzedzając jedynie Schalke (lepszym bilansem bramkowym) oraz FSV Mainz, które jest bez punktu.