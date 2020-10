"Pamela Anderson chciała mnie zniszczyć. Mogłem opublikować nasze erotyczne filmiki, jej szalone teksty"

Od głośnego rozstania francuskiego piłkarza Adila Ramiego i aktorki Pameli Anderson minął rok. W czerwcu 2019 roku para rozstała się, ponieważ - jak mówiła aktorka znana m.in. z roli w serialu "Słoneczny Patrol" - Rami prowadził podwójne życie i często ją oszukiwał.

Anderson oskarżała Ramiego o przemoc. Teraz piłkarz odpowiada

- To mój najgorszy koszmar, on jest potworem - pisała Anderson w poście na Instagramie, w którym zdradzała szczegóły toksycznej relcji z piłkarzem. Rami miał wielokrotnie wyśmiewać kolegów zdradzających żony i partnerki, ale sam nie był gorszy. Teraz w nowej autobiografii "Autopsy" Rami odpowiada Anderson. Do tej pory mówił jedynie, że nie stosował przeciwko niej przemocy, o co także go oskarżała.

Rami w autobiografii: "Długo cierpiałem"

- Chciała mnie zniszczyć, zwłaszcza ze względu na moją współpracę ze Stowarzyszeniem Obrony Wykorzystywanych Kobiet. Jednak nigdy nie zgłosiła przemocy do odpowiednich służb, bo nic takiego nie miało miejsca. Długo cierpiałem, ludzie powtarzali te kłamstwa - pisze w swojej książce mistrz świata z 2018 roku, cytowany przez gazetę "Le Figaro". - Nie broniłem się, nie walczyłem z nią. Mogłem opublikować nasze erotyczne filmiki, jej maile, wiersze czy szalone miłosne teksty, które zaprzeczają wszystkiemu, o czym mówi - wslazuje Rami.

Obecny gracz Boavisty Porto nie złożył skargi na Anderson, ale książką chce zakończyć ten wątek z przeszłości. Para spotykała się ze sobą przez dwa lata. Niedawno rosyjski napastnik FK Soczi, Aleksandr Kokorin zdradzał szczegóły ich związku. - Rami opowiadał nam trochę o związku. Zdradził, że jednej nocy uprawiał z nią seks 12 razy - przyznał 29-latek. W 2018 roku Anderson przeprowadziła się nawet do Marsylii, by spędzać ze swoim partnerem więcej czasu. Na początku obydwoje starali się ukrywać swój związek, ale w 2019 roku wspólnie wystąpili nawet w kilku programach telewizyjnych, gdzie byli pytani m.in. o to, czy nie przeszkadza im tak duża różnica wieku.

