UEFA zapowiada zmianę formatu Euro 2020. "Albo pandemia się skończy, albo będzie całkowita katastrofa"

Mistrzostwa Europy miały odbyć się w 2020 roku, ale ze względu na pandemię koronawirusa zostały przełożone na przyszły rok. Gospodarzem finałowego turnieju miało być 12 państw. Prezydent UEFA Aleksander Ceferin zasygnalizował, że Euro 2020 może zostać rozegrane w mniejszej liczbie krajów.

Prezydent UEFA powiedział w czwartek, że nie ma wątpliwości, że Euro 2020, przełożone na 2021 r. z powodu pandemii COVID-19, odbędzie się zgodnie z harmonogramem, ale przyznał, że można by go zorganizować tylko w jednym kraju. - Jesteśmy absolutnie pewni, że tak się stanie, ale można by je rozegrać w 11, 8, 5 lub tylko w jednym kraju - powiedział Aleksander Ceferin, cytowany przez portal maisfutebol.iol.pt, wskazał, że jedynym problemem jest liczba kibiców na stadionach. Mecze mogłyby się odbywać z fanami albo całkowicie bez nich. Odnosząc się do obecnej sytuacji ekonomicznej dot. sfery piłki nożnej, szef UEFA dodał, że "albo pandemia się skończy, albo będzie całkowita katastrofa".

Euro 2020, w którym Portugalia będzie bronić tytułu zdobytego w 2016 r. we Francji ma zostać rozegrane w 12 miastach na terenie 12 krajów, w od 11 czerwca do 11 lipca 2021 r. Odroczenie Euro 2020 umożliwiło dokończenie rozgrywek klubowych - Ligi Mistrzów i Ligi Europy, a także dokończenie rywalizacji w większości lig europejskich za zamkniętymi drzwiami. 16. edycja mistrzostw Europy ma się toczyć w Rzymie, Londynie, Amsterdamie, Baku, Bilbao, Bukareszcie, Budapeszcie, Kopenhadze, Dublinie, Glasgow, Monachium i Sankt Petersburgu.

Zdaniem "The Sun" kilka miast gospodarzy może wycofać się z organizacji Euro 2020. Chodzi o Baku (Azerbejdżan) i Sankt Petersburg (Rosja). Niepewna jest również sytuacja w Bilbao (Hiszpania), gdzie jest problem ze sprzedażą biletów. Jeżeli turniej finałowy nie mógłby się odbyć na terenie 12 państw, to może zostać przeniesiony nawet do jednego kraju. Angielski dziennik sugeruje, że wówczas najwięcej spotkań odbyłoby się na Wembley.

