Skandal na meczu w lidze okręgowej. Piłkarze zawieszeni na dwa i pół roku

Było 5:4 dla gospodarzy, a mecz ligi okręgowej pomiędzy wspomnianymi zespołami dobiegał końca. Jeden z piłkarzy gości chciał szybko umieścić piłkę na środku boiska, by jak najszybciej rozpocząć grę i dalej gonić wynik (chwilę wcześniej Tęcza przegrywała jeszcze 3:5).

Gracze gospodarzy szybkiego wznowienia nie zamierzali jednak umożliwić i nie chcieli oddać piłki. Doszło więc do przepychanek i kłótni. W pewnym momencie Tunezyjczyk Lotfi Khadhraoui odepchnął jednego z rywali, a następnie złapał go za głowę. Gdy inni piłkarze Sony to zobaczyli, szybko zareagowali - jeden z nich uderzył Khadhraouiego, a drugi zaczął go obrażać rasistowskimi komentarzami.

Rasistowski skandal w lidze okręgowej. Władze bezlitosne

Co ciekawe, trener Sony po meczu tłumaczył, że to zawodnik gości jako pierwszy zaczął rzucać wyzwiska. Piłkarz zarzutom stanowczo jednak zaprzeczył. Jak przyznał, nie zna on nawet znaczenia homofobicznego wyzwiska, którego rzekomo miał użyć.

Władze ligi okręgowej szybko zareagowały na wydarzenia z meczu Sony z Tęczą, karząc zawodników biorących udział w awanturze. Khadhraoui zawieszony został na trzy mecze. Piłkarze Sony na 2,5 roku.

