Wenger domaga się zmian. Mistrzostwa świata i Euro jeszcze częściej!

Arsene Wenger po odejściu z Arsenalu zajął się pracą w FIFA. Francuz został dyrektorem ds. rozwoju piłki na świecie. 70-latek chciałby skrócić czas oczekiwania na wielkie turnieje piłkarskie.

Były trener Arsenalu chce zmian w kalendarzu wielkich imprez piłkarskich

- Mistrzostwa Świata i mistrzostwa Europy co dwa lata mogłyby lepiej pasować do współczesnego świata - powiedział Wenger na łamach niemieckiego dziennika. - Osobiście uważam, że to byłby krok naprzód. Zawsze odpowiadam ludziom, którzy mówią, że reputacja nie jest związana z czasem oczekiwania, ale z jakością. Ludzie co roku oglądają mecze Ligi Mistrzów - kontynuował Wenger, który uważa, że organizacja wielkiego turnieju co dwa lata byłaby korzystnym rozwiązaniem.

Wenger krytykuje rozgrywki Ligi Narodów. "Musimy pozbyć się ich"

W trwającym konflikcie między FIFA a UEFA Wenger skrytykował Ligę Narodów, która jest organizowana przez UEFA. - Musimy pozbyć się Ligi Narodów i znaleźć bardziej przejrzyste rozgrywki, które każdy zrozumie. Jeśli wyjdziesz na ulicę, a ludzie będą pytać, o co chodzi w Lidze Narodów, nie znajdziesz wielu, którzy potrafią to wytłumaczyć - zakończył Francuz.

Najbliższy mundial odbędzie się w 2022 roku w Katarze, a następny jest planowany na 2026 rok na obszarach Kanady, Meksyku i USA. Natomiast turniej finałowy Euro 2020 ma się odbyć w 2021 roku na terenie 12 państw. Z kolein Euro 2024 ma się odbyć w Niemczech.

