Iker Casillas opowiedział wstrząsającą historię o zawale. "Czułem, że tego dnia na pewno umrę".

Iker Casillas od lipca 2015 roku był zawodnikiem FC Porto, kiedy to odszedł z Realu Madryt jako wolny gracz. Bramkarz mistrza Portugalii już od ponad roku nie grał w piłkę po tym, jak doznał zawału serca 1 maja 2019 roku podczas jednego z treningów. Na początku sierpnia 2020 roku poinformował, że kończy karierę, a teraz na łamach "ESPN" ujawnił szczegóły zawału, po którym przez 5 dni przebywał w szpitalu.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia znów zmienia trenera. Ósmy szkoleniowiec w 5 lat [SEKCJA PIŁKARSKA #64]

Casillas opowiedział o szczegółach zawału. "Mourinho był pierwszą osobą, która zadzwoniła"

Trener Tottenhamu Jose Mourinho był pierwszą osobą, która zadzwoniła do legendarnego bramkarza, po tym jak doznał zawału na jednym z treningów. - Wiele osób nie wie na przykład, że mój były trener Mourinho był pierwszą osobą, która martwiła się tym, co się stało ze mną, a później z moją żoną - ujawnił Casillas.

Casillas wyzdrowiał, a jego żona, Sara Carbonero miała raka jajnika i zakończyła leczenie w listopadzie 2019 roku. Życie Casillasa po tym traumatycznych wydarzeniach bardzo się zmieniło. - Miałem szczęście, którego inni nie mieli. Czułem, że tamtego dnia na pewno umrę, a okoliczności zmusiły mnie do ponownego przemyślenia wszystkich rzeczy - wyznał Hiszpan.

Casillas był w Realu Madryt w latach 2010-2013, gdy trenerem był Jose Mourinho. Królewscy wygrali wówczas mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii. Casillas wystąpił w 136 spotkaniach hiszpańskiej drużyny, gdy szkoleniowcem był Portugalczyk.

Casillas wyżej ceni dokonania Cristiano Ronaldo niż Leo Messiego. "To jest bardziej imponujące"

Casillas wskazał również, kto jest jego zdaniem lepszym piłkarzem - Leo Messi czy Cristiano Ronaldo. - Cristiano zawsze miał ogromne pragnienie bycia najlepszym, odkąd był chłopcem i wierzył, że to osiągnie. Jeśli mam porównać go do Messiego, to, co zrobił Cristiano, jest bardziej imponujące, ponieważ wszyscy znamy talent Messiego, ale Cristiano był zdeterminowany i ciężko pracował, aby być najlepszym powiedział Casillas.

- Czuję, że mieliśmy szczęście, że mogliśmy cieszyć się dwoma fenomenalnymi graczami. Dla ludzi, którzy nie znają Cristiano, może wydawać się zarozumiały i arogancki, ale jest zupełnie odwrotnie - zakończył Casillas, który grał w przeszłości z Ronaldo w Realu Madryt.

Casillas jest legendą Realu Madryt, z którym wygrał trzy razy Ligę Mistrzów i pięć razy mistrzostwo Hiszpanii. 39-latek jest drugim piłkarzem z największą liczbą występów w historii "Królewskich" (725). Natomiast z reprezentacją Hiszpanii (aż 167 spotkań) cieszył się z wygrania mistrzostwa Europy w 2008 i 2012 roku oraz mistrzostwa świata w 2010 roku.

Masz ciekawy temat związany ze sportem? Wiesz o czymś, co warto nagłośnić? Chcesz zwrócić uwagę na jakiś problem? Napisz do nas: sport.kontakt@agora.pl

Przeczytaj także: