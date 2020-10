Piłkarz Manchesteru United kupiony za 50 mln funtów zmieni reprezentację? Zastąpił flagę Anglii

Aaron Wan-Bissaka, obrońca Manchesteru United w mediach społecznościowych usunął ze swojego profilu flagę Anglii i zastąpił ją flagą Demokratycznej Republiki Konga. Wszystko wskazuje na to, że 22-letni piłkarz zamierza grać w reprezentacji z Afryki, co sugeruje "The Sun".

