Kuriozalne zachowanie sędziego Mateu Lahoza podczas barażu o Euro [WIDEO]

Podczas czwartkowego meczu barażowego do Euro 2020 pomiędzy Bośnią i Hercegowiną a Irlandią Północną doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Sędzia prowadzący spotkanie po jednym z nieodgwizdanych fauli podbiegł do zawodnika gospodarzy i klepnął go w pośladki.

twitter.com/pilkabalkany