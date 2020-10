Dwa europejskie kraje chcą zorganizować mundial w 2030 roku. Będą współpracować

Władze hiszpańskiej i portugalskiej federacji piłki nożnej chcą ubiegać się o organizację mundialu w 2030 roku. - To porozumienie oznacza ważny krok dla tego wspólnego projektu federacji, ale także dla naszych krajów. Piłka nożna i sport to wspaniałe narzędzia, które dodają siły i woli w przezwyciężeniu tych trudnych dla wszystkich czasów. Niewiele rzeczy może przynieść większą ekscytację niż możliwość zorganizowania mistrzostw świata, a my nie mogliśmy znaleźć lepszego partnera jak Portugalia. Idziemy ramię w ramię z Federacją Portugalską - powiedział po ratyfikowaniu współpracy Luis Rubiales, szef RFEF (Królewski Hiszpański Związek Piłki Nożnej).

Hiszpania i Portugalia dołączają do kandydatów na organizatorów Mistrzostw Świata 2030

Hiszpania i Portugalia są kolejnymi państwami, które w ramach współpracy chcą zająć się organizacją MŚ 2030. Dotychczas łączone kandydatury zgłosiły państwa z Europy: Rumunia, Grecja, Bułgaria i Serbia oraz z Ameryki: Urugwaj, Argentyna, Paragwaj i Chile. Maroko jest jedynym państwem, które chciałoby zorganizować turniej samodzielnie.

Oficjalny wybór gospodarza turnieju ogłoszony zostanie dopiero za cztery lata. Jak donosi portal goal.com swoje kandydatury rozważają także Anglia, Walia, Irlandia Płn., Szkocja oraz Republika Irlandii, a także Kolumbia, Ekwador i Peru z Ameryki Południowej. Dodatkowo zainteresowanie indywidualną organizacją mistrzostw świata wykazują Egipt, Kamerun oraz Chiny.

Najbliższe Mistrzostwa Świata w 2022 roku odbędą się w Katarze, natomiast następnymi organizatorami w 2026 roku będą Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Wtedy na mundialu udział ma wziąć 48 reprezentacji.