81. minuta, rzut wolny, do piłki podchodzi Higuain. Mistrz [WIDEO]

Gonzalo Higuain i Blaise Matuidi wzmocnili latem Inter Miami, klub Davida Beckhama, który debiutuje w MLS. Były reprezentant Anglii bardzo liczy na doświadczenie Argentyńczyka i Francuza, bo Interowi, póki co, trudno rywalizować z resztą ligi. A jak było w starciu z New York Red Bulls? Po 53 minutach NYR prowadziło 1:0 po golu Omira Fernandeza. Ich radość trwała zaledwie 120 sekund, bo 20-letni Matias Pellegrini błyskawicznie doprowadził do wyrównania.

Cudowny gol Higuaina

W 81. minucie Inter miał rzut wolny z dogodnej pozycji, sprzed pola karnego. Do piłki podszedł HIguain i kapitalnym strzałem pokonał bramkarza.

Dzięki jego trafieniu Inter Miami wygrał. W tabeli jednak jego sytuacja wciąż nie wygląda dobrze. Po 16 spotkaniach Konferencji Wschodniej klub Beckhama zajmuje dopiero 12. miejsce (na 14 drużyn). Prowadzi Toronto. Z kolei w Konferencji Zachodniej liderem jest Seattle Sounders.

