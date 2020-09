Nieoficjalnie: Lewandowski wybrany Piłkarzem Roku UEFA! Gigantyczna przewaga Polaka

55 goli i 10 asyst w 47 meczach, mistrzostwo i Puchar Niemiec, wygrana Liga Mistrzów i tytuł króla strzelców we wszystkich rozgrywkach klubowych - to dorobek Roberta Lewandowskiego w ubiegłym sezonie. W skrócie. Gdyby dopisać mniejsze wyróżnienia czy pobite rekordy, lista byłaby jeszcze dłuższa. Wiele osób uważało, że polski napastnik był głównym faworytem do zdobycia Złotej Piłki, której przyznanie w tym roku odwołano.

Lewandowski zostanie wybrany Najlepszym Piłkarzem Roku UEFA

Lewandowski został nominowany do nagrody piłkarza roku UEFA wraz z Manuelem Neuerem i Kevinem de Bruynem. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl, polski napastnik został wybrany Najlepszym Piłkarzem Roku UEFA, mając gigantyczną przewagę nad swoimi rywalami w plebiscycie, w którym wyboru dokonało 80 trenerów drużyn występujących w europejskich pucharach oraz 55 dziennikarzy.

Robert Lewandowski tym samym będzie miał bardzo aktywne najbliższe 48 godzin. W środę Bayern Monachium zmierzy się w Superpucharze Niemiec z Borussią Dortmund, a w czwartek wsiądzie na pokład prywatnego samolotu, aby w piątek odebrać nagrodę dla Najlepszego Piłkarza Roku UEFA na gali w Nyonie, gdzie rozlosowane zostaną fazy grupowe Ligi Mistrzów i Ligi Europy.

Miejsca 4.-10. w plebiscycie UEFA:

4. Lionel Messi (Barcelona) 53 głosów

4. Neymar (Paris Saint-Germain) 53 głosów

6. Thomas Mueller (Bayern) 41 głosów

7. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) 39 głosów

8. Thiago Alcantara (Bayern) 27 głosów

9. Joshua Kimmich (Bayern) 26 głosów

10. Cristiano Ronaldo (Juventus) 25 głosów

