Kamil Grabara zmienił klub. Liverpool wysyła go na wypożyczenie

Spekulowano, że Kamil Grabara trafi do klubu PAOK Saloniki, ale ostatecznie wychowanek Ruchu Chorzów wraca do ligi duńskiej. 21-latek został wypożyczony do Aarhus GF, gdzie spędził udaną wiosnę 2019 roku. - Nadarzyła się okazja, aby sprowadzić Kamila, więc szybko się na nią zdecydowaliśmy. Mamy dobrych bramkarzy, ale skoro można podnieść jakość, to dlaczego nie? Kamil reprezentuje odpowiedni poziom, a zarazem zna już klub, otoczenie i zawodników. Musieliśmy skorzystać z takiej okazji - powiedział dyrektor sportowy Aarhus, Peter Christiansen.

30 czerwca Grabara wrócił do Liverpoolu po rocznym wypożyczeniu do Huddersfield, gdzie wystąpił w 28 spotkaniach, wpuścił łącznie 45 goli i zachował pięć czystych kont. Do Liverpoolu trafił w styczniu 2016 roku, ale wciąż nie zadebiutował w oficjalnym meczu z barwach The Reds, grał jedynie w młodzieżowych drużynach.

Grabara jest także reprezentantem Polski do lat 21. O miejsce w składzie rywalizuje z Radosławem Majeckim i Marcinem Bułką.

