Adrian Mierzejewski zmienił klub. Nagłe wypożyczenie w trakcie sezonu

Adrian Mierzejewski imponuje formą w ostatnich tygodniach. Kilka dni temu popisał się hat-trickiem w spotkaniu z Shijiazhuang Ever Bright FC (4:1). Wcześniej w starciu z Tianjin Teda (2:1) trafił w stylu Diego Maradony lub Leo Messiego. Przebiegł pół boiska, przedryblował kilku rywali i pokonał bramkarz. Łącznie w tym sezonie w 11 meczach ligi chińskiej strzelił już sześć goli, a do tego ma pięć asyst. Dobre statystyki Polaka zaowocowały zmianą barw klubowych.

Nowy zespół Adriana Mierzejewskiego

Mierzejewski do końca sezonu, czyli do 31 grudnia, został wypożyczony do Guangzhou R&F. Nowy zespół Polaka w grupie A ligi chińskiej zajmuje szóste miejsce. W dalszej części rozgrywek będzie występował w grupie spadkowej.

Trenerem Guangzhou jest Giovanni van Bronckhorst, były piłkarz m.in. Barcelony i Arsenalu. Nowymi kolegami klubowymi Mierzejewskiego są m.in. Moussa Dembele (były zawodnik Tottenhamu) i Dusko Tosić (były zawodnik Besiktasu). W nowej drużynie Polak zagra maksymalnie sześć spotkań.

Adrian Mierzejewski zagrał w reprezentacji Polski 41 razy. W przeszłości bronił barw m.in. takich klubów jak Polonia Warszawa, Trabzonspor, Al-Nassr i Sydney FC.

