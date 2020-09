Katar chce umieścić wszystkich reprezentantów w jednym europejskim klubie. Tak przygotowuje się do MŚ 2022

Już tylko dwa lata pozostały do rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata w Katarze. Chociaż będzie to najdroższy mundial w historii, na który zbudowane zostaną niezwykłe stadiony i dla którego do góry nogami wywrócony zostanie kalendarz rozgrywek, to nie wiadomo, jak zaprezentuje się na nim reprezentacja gospodarzy.

Katarczycy nie osiągają dobrych wyników w piłce nożnej i szukają sposobów na to, jak odpowiednio zaprezentować się podczas mistrzostw świata. Belgijska gazeta "DH" poinformowała o nietypowym pomyśle. Otóż na sezon 2021/22 wszyscy reprezentanci Kataru znajdujący się w kręgu zainteresowań selekcjonera mieliby zostać wypożyczeni do belgijskiego K.A.S. Eupen.

To pierwszoligowy klub, który w obecnych rozgrywkach zgromadził osiem punktów w sześciu meczach. Smaczku sprawie dodaje, że właścicielem K.A.S. Eupen jest pochodząca z Kataru spółka ASPIRE Zone Foundation.

Wspólny sezon w lidze belgijskiej miałby sprawić, że Katarczycy na mundialu zagraliby jako znacznie lepsza, bardziej zgrana drużyna. MŚ 2022 odbędą się w dniach 21 listopada - 18 grudnia.

