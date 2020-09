Obrażany piłkarz został wyrzucony z boiska. Jego klub chce zrzec się punktu

Do zdarzenia doszło w trakcie meczu San Diego Loyal z Los Angeles Galaxy II. W 71. minucie spotkania zawodnik SD Loyal - Elijah Martin - został rasistowsko obrażony przez przeciwnika - Omara Ontiverosa. Mimo że w pobliżu sytuacji znajdowali się i sędziowie, i sztab szkoleniowy LA Galaxy II, to ich piłkarz nie został w żaden sposób upomniany ani ukarany. Sztab SD Loyal o zajściu dowiedział się z relacji świadków.

SD Loyal chce zrzec się punktu. "Nie mamy zamiaru popierać takich działań"

Co ciekawe, to zawodnik obrażony przez przeciwnika jako pierwszy poniósł konsekwencje zdarzenia. Piłkarz zareagował impulsywnie na obelgi, przez co został ukarany drugą żółtą kartką i musiał opuścić boisko. Chociaż mecz zakończył się remisem 1:1, a jego stawką była lepsza pozycja w walce o play-off, to SD Loyal zapowiedziało, że nie chce, by w tabeli przypisano mu punkt za to spotkanie.

- Nie chcemy być nawet uznawani za część meczu, w którym dzieją się takie rzeczy. "Loyal" w nazwie naszego klubu symbolizuje różnorodność w naszym społeczeństwie i nie mamy zamiaru popierać działań takich, jak te - powiedział prezes SD Loyal Andrew Vassiliadis.

- Jeśli wyciągnęliśmy jakiekolwiek wnioski z ostatnich sytuacji związanych z niesprawiedliwością rasową, to teraz musimy poruszyć tę sprawę i wyciągnąć konsekwencje wobec winnego - dodał właściciel klubu, Warren Smith.

W piątek władze ligi poinformowały o ukaraniu Ontiverosa zawieszeniem na sześć meczów oraz o nałożeniu na niego grzywny za stosowanie wulgarnego języka.

