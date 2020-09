Selekcjoner odpowiada na zarzuty Zlatana. "Jest tylko częścią tego całego hałasu"

5 września zespół prowadzony przez Janne Anderssona przegrał u siebie z Francją 0:1 w meczu Ligi Narodów. Po spotkaniu w szwedzkich mediach zawrzało za sprawą Dejana Kulusevskiego. Skrzydłowy Juventusu skrytykował selekcjonera za to, że ten nie znalazł dla niego miejsca w podstawowym składzie.

- To dziwne, byłem zszokowany - mówił Kulusevski po meczu. Znacznie ostrzej na decyzję selekcjonera zareagował były reprezentant Szwecji, Zlatan Ibrahimović. "To jakiś pi*****ny żart. To kolejny dowód na to, że niekompetentni ludzie, którzy znajdują się na niewłaściwych pozycjach, duszą szwedzką piłkę nożną" - napisał na Twitterze napastnik Milanu.

To nie był pierwszy raz, gdy Andersson został skrytykowany przez Ibrahimovicia. Czy selekcjoner reprezentacji Szwecji nie jest już zmęczony ciągłą krytyką ze strony byłego zawodnika? - Każdy, kto myśli o mnie i narodowej reprezentacji, ma coś do powiedzenia na ten temat. Tak to już działa. Tak będzie zawsze, niezależnie od tego, czy wypowiadać się będzie on, czy ktokolwiek inny. Ludzie mają do tego prawo. Ja sobie jednak z tym poradzę, tak samo, jak poradzi sobie z tym kadra. Nie mam na to wpływu, więc nie mam zamiaru wkładać w to energii - powiedział Andersson w rozmowie ze "SportExpressen".

Selekcjoner Szwedów nie przejmuje się Ibrahimoviciem

Ibrahimović ma jednak duży wpływ na opinię publiczną w Szwecji. - Tak jest, jednak co mogę zrobić? Mógłbym się położyć, ziewać i krzyczeć, ale nie mam zamiaru. Kiedy podejmowałem tę pracę, wiedziałem, że takie momenty będą się zdarzały - stwierdził Andersson.

Selekcjoner Szwedów nigdy nie wymienił Ibrahimovicia z nazwiska podczas konferencji prasowej. Czy to jego świadomy wybór? - Tak, ponieważ dla mnie jest on tylko częścią całego hałasu, który jest wokół reprezentacji. Ma to dla mnie takie samo znaczenie, jak wszystko inne - stwierdził Andersson.

