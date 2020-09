Wielka sensacja w Lidze Europy. Polak jednym z bohaterów. "Duża sprawa"

Besiktas prowadził od 15. minuty. Wyrównaliście kilka minut przed końcem spotkania co na pewno dało więcej pewności siebie. Czy przed rzutami karnymi poczułeś, że to jest wasz dzień?

- Mecz był wyrównany, oni mieli swoje okazje, my swoje. W Bośni (w meczu z FK Borac Banja Luka przy. red.) strzeliliśmy gole w 91. i 95. minucie, z Tondelą w lidze w 92. Dziś natomiast udało nam się to w 85. Widać, że fizycznie jesteśmy dobrze przygotowani do sezonu. Gol na pewno dodał nam skrzydeł. Poczuliśmy, że coś dobrego może się dziś wydarzyć.

Narobiliście szumu, Besiktas to duża marka. Czy w szatni była wielka radość?

- Pokonanie tureckiej drużyny, i to na jej stadionie, to duża sprawa. Dla nas, dla naszego klubu i naszych kibiców to z pewnością coś specjalnego. Ale na boisku pokazaliśmy, że to było zasłużone zwycięstwo. Radość oczywiście była duża, ale stąpamy twardo po ziemi.

W pierwszym meczu ligi portugalskiej zremisowaliście. Jakie macie cele na obecny sezon, oczywiście oprócz awansu do fazy grupowej Ligi Europy?

- Przede wszystkim chcemy wygrać każdy następny mecz. W zeszłym sezonie pobiliśmy rekord klubu pod względem zdobytych punktów w lidze. Nasz skład trochę się zmienił, mamy też nowego trenera. Jednak tak jak powiedziałem wcześniej - nie sięgamy daleko w przyszłość. Ważny jest każdy następny mecz!

